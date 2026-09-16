Megaoperação contra crime organizado bloqueia mais de R$ 508 milhões em Pernambuco e mais 18 estados

Desde as primeiras horas da manhã, os agentes cumprem 106 mandados de prisão e 173 de busca e apreensão de provas, com coordenação da Polícia Federal e participação de outras forças policiais federais, municipais e estaduais

Agentes da Polícia Federal em atuação no Acre (Foto: PF/ Divulgação)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) deflagrou, nesta quarta-feira (16), dezenas de ações simultâneas em 19 estados brasileiros para prender mais de uma centena de suspeitos de terem vínculos com facções criminosas.

Desde as primeiras horas da manhã, os agentes cumprem 106 mandados de prisão e 173 de busca e apreensão de provas.

As ordens judiciais incluem medidas cautelares patrimoniais, como o bloqueio e o sequestro de mais de R$ 508 milhões em bens de integrantes de organizações criminosas.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ação mobilizou 20 bases da Ficco, em 19 unidades federativas, contra supostos esquemas de tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro e outros delitos relacionados ao crime organizado.

Em cada estado, a operação recebeu um nome diferente, ainda que, em conjunto, integrem a quarta fase da chamada Operação Força Integrada.

Recife (PE)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) realizou ação nos estados de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Durante as diligências nos estados, estão sendo cumpridos sete medidas cautelares, sendo três mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva, além de outras medidas investigativas. Foram apreendidos valores monetários que somam R$ 122 mil. A iniciativa reúne Polícias Civis, Militares e Penais, Guardas Municipais, Polícia Rodoviária Federal e Secretarias de Segurança Pública Estaduais, em modelo de cooperação técnica e operacional coordenado pela Polícia Federal. A FICCO/PE é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal, pela Polícia Rodoviária Federal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Palmas (TO)

É o estado onde a 2ª Vara Federal determinou o bloqueio do maior volume de recursos financeiros sob suspeita (até R$ 412,5 milhões). A chamada Operação Rota Araguaia 2 mirou o suposto núcleo responsável pelo suporte logístico e financeiro de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e na lavagem de capitais. O objetivo da medida, segundo a Polícia Federal (PF), é descapitalizar a suposta estrutura criminosa e assegurar a reparação de eventuais danos causados por atividades ilícitas.

João Pessoa (PB)

Operação Trapiche (2ª fase). Ação tem como objetivo combater grupo criminoso investigado por tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão, além do bloqueio de ativos financeiros de até R$ 750 mil.

Rio Branco (AC)

Ação interestadual contra organização criminosa com atuação no Acre, na Paraíba, em Minas Gerais e em Rondônia. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão, além do sequestro de 29 imóveis, dois veículos e bloqueio judicial de até R$ 8 milhões.

Mossoró (RN)

Ação contra grupo criminoso com atuação no Rio Grande do Norte. Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e três de prisão.

Vitória (ES)

Ação decorrente da apreensão de, aproximadamente, 7 kg de cocaína. Estão sendo cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de prisão.

Boa Vista (RR)

Ação interestadual com cumprimento de medidas em Roraima, em Rondônia e em Mato Grosso do Sul. Estão sendo cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão.

Fortaleza (CE)

Ação de combate ao crime organizado na capital cearense. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão.

Macapá (AP)

Ação voltada à localização de armamentos utilizados por grupo criminoso. Está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão.

Maceió (AL)

Ação de combate ao crime organizado nos municípios de Limoeiro de Anadia e de Arapiraca. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

Aracaju (SE)

Operação Usurero, com o objetivo de combater grupo investigado por agiotagem, extorsão e ameaças. São cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Governador Valadares (MG)

Operação Tsunami VIII. Ação contra grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas, disputas territoriais e violência armada. Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

Curitiba (PR)

Ação contra organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão, além do bloqueio de até R$ 50 mil em valores por investigado.

Goiânia (GO)

Ação contra organização criminosa nas cidades de Goiânia e de Pontalina. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro de prisão.

Cuiabá (MT)

Operação Palladium. Ação contra organização criminosa em Diamantino. Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária.

Salvador (BA)

Operação Eirene II. Ação contra organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídios, extorsão, lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas. Estão sendo cumpridos 57 mandados de busca e apreensão e 45 de prisão, além da constrição patrimonial de mais de R$ 12 milhões.

Juiz de Fora (MG)

Ação contra organização criminosa com atuação regional. Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão.

Campo Grande (MS)

Ação contra organização criminosa com atuação interestadual. Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão, além do sequestro de até R$ 75 milhões em bens e valores.

Belém (PA)

Ação voltada ao combate ao crime organizado nos estados do Pará e do Amazonas. Estão sendo cumpridas dois prisões, além de outras medidas investigativas.

Porto Alegre (RS)

Ação contra integrantes de organização criminosa. Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além da apreensão de veículo.

Cooperação nacional

Coordenada pela Polícia Federal, mas sem relação de hierarquia, a força atua de forma conjunta e reúne agentes das polícias civis, militares e policiais penais dos estados, guardas municipais; policiais rodoviários federais; e integrantes de secretarias estaduais de Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

O modelo usa a inteligência compartilhada e a atuação coordenada para desarticular facções criminosas de forma integrada em todos os estados e no Distrito Federal.



* Com informações da Agência Brasil e da Polícia Federal