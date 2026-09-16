Palmeiras recorda pesadelo em Quito há um ano para não repetir erros contra a LDU

O Palmeiras joga pelo empate contra a LDU, após vencer o confronto de ida por 1 a 0 no Nubank Parque; vitória por um gol de diferença para os equatorianos da LDU leva a decisão para os pênaltis

Jogadores do Palmeiras comemoram gol na vitória sobre LDU (CESAR GRECO/SE PALMEIRAS)

O Palmeiras decide vaga às semifinais da Libertadores nesta quarta-feira (16), contra a LDU, com a ideia de não repetir os erros cometidos há um ano contra o mesmo rival na altitude de Quito, no Equador. O time alviverde joga pelo empate, uma vez que venceu o duelo de ida no Nubank Parque por 1 a 0.

Em outubro do ano passado, a LDU também esteve no caminho do Palmeiras na Libertadores, mas nas semifinais e no primeiro dos dois duelos. Naquela ocasião, Abel Ferreira escolheu uma escalação mais lenta e a equipe foi engolida pelo adversário equatoriano, que ganhou por 3 a 0 - na volta, o time alviverde aplicou goleada histórica e foi à final.

Ainda que tenha escalado jogadores com menos intensidade, como Raphael Veiga e Emiliano Martínez, o treinador português não reconheceu que errou naquela escalação, mas disse que a equipe "não entendeu o futebol agressivo e intenso" que praticou a LDU. Ficou o aprendizado quase um ano depois à comissão técnica e ao elenco, que volta a disputar jogo decisivo nos 2.850 metros de Quito.

Neste ano, o clube mudou a logística e embarcou para a capital equatoriana na manhã de segunda-feira. No mesmo dia, no fim da tarde, já treinou no Estádio Olímpico Atahualpa. Na terça-feira, véspera da partida, o elenco fez mais dois treinamentos, um a mais do que fizeram no ano passado.

Abel deve manter os três zagueiros, esquema tático que tanto venera e tem sido usado mesmo com lateral que atacam pouco - Giay e Piquerez. É provável que o sistema seja mantido apesar da ausência do capitão Gustavo Gómez, suspenso. Bruno Fuchs é quem desponta como substituto. Andreas Pereira volta após cumprir suspensão e retoma sua vaga no meio de campo.

A principal dúvida é a utilização de Piquerez. O lateral-esquerdo uruguaio teve descartada fratura no tornozelo esquerdo após sofrer violento carrinho do são-paulino Osório no último Choque-Rei, mas é improvável que jogue. Confirmado o desfalque, o jovem Arthur será o titular na lateral direita.

Sosa e Maurício viajaram ao Equador com o grupo, mas também são dúvidas. O primeiro está recuperado de lesão muscular. O segundo trata faz tratamento para uma tendinite no joelho. Ambos têm sido monitorados.

Único clube a avançar à fase de mata-mata nas últimas 10 edições da Libertadores, o Palmeiras disputa as quartas de final pela 14ª vez na história. É o recordista entre os brasileiros, e tenta alcançar a semifinal pela 13ª vez.

O time alviverde está invicto em jogos de volta como visitante fora do Brasil na Libertadores: quatro vitórias e um empate em cinco partidas, classificando-se em quatro ocasiões e sendo eliminado apenas pelo Nacional do Uruguai após um empate em 0 a 0 nas quartas de final de 2009.

Enquanto o Palmeiras usou titulares para derrotar o São Paulo no último confronto pelo Brasileirão, a LDU descansou seus principais jogadores em compromisso da liga equatoriana. Ídolo de muitos palmeirenses,

Deyverson foi escalado e marcou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca. Ele estará no banco contra o time em que diz querer se aposentar. "Acho que é o sonho de todo jogador, onde você foi feliz, onde você ganhou o título, você terminar a carreira", disse ele na semana passada.

