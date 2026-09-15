Homem de calcinha é detido após tomar banho em praça no Agreste; suspeito foi agredido por populares

O caso aconteceu nesta segunda-feira (14), na Praça Duque de Caxias, no centro de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Segundo a gestão municipal, o homem alegou em depoimento que fez uso de "substâncias nocivas à saúde"

A Prefeitura de Bezerros afirmou que as pessoas que estavam agredindo o suspeito se evadiram do local. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um homem de 25 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, após ser flagrado tomando banho dentro de uma fonte da Praça Duque de Caxias, no centro da cidade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o suspeito estava seminu e vestindo uma calcinha.

Em outras filmagens, é possível ver diversas pessoas agredindo o suspeito, mesmo ele estando contido pelos agentes municipais. Segundo a Prefeitura de Bezerros, os populares foram contidos após a chegada da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Ainda de acordo com a gestão municipal, o homem agiu de forma agressiva e tentou fugir dos agentes da GCM. Segundo relatos de populares obtidos pela prefeitura, o suspeito também estava fazendo gestos obscenos.

O suspeito foi conduzido até a 91ª Delegacia de Plantão de Bezerros, com o apoio da PMPE. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do suspeito, sendo adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.

Após registro do Boletim de Ocorrência (BO), o homem foi conduzido até à Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) para fazer exame traumatológico e, depois, conduzido de volta à delegacia.

Durante o depoimento, segundo a gestão municipal, o homem alegou que fez uso de “substâncias nocivas à saúde”, fato que teria provocado o surto. Familiares foram chamados para acompanhar o caso na delegacia.

Com relação às pessoas que estavam agredindo o suspeito, a Prefeitura de Bezerros afirmou que eles se evadiram do local no momento em que os agentes de segurança faziam a detenção do indivíduo.