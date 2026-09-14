"Vai ser uma alegria muito grande para minha netinha", celebra paciente que recebeu próteses gratuitas nos dois olhos

Francineide dos Santos é uma das 25 pacientes que receberam próteses oculares gratuitas na Fundação Altino Ventura, nesta segunda-feira (14), durante a retomada de uma ação estadual que, segundo a SES-PE, estava paralisada havia 10 anos em Pernambuco

Francineide dos Santos perdeu a visão há dois anos (Foto: Rafael Vieira/DP Fotos)

Retomar a autoestima e fazer a felicidade da neta e dos familiares. Esses foram os sentimentos expressados pela paciente Francineide dos Santos, de 54 anos, que foi uma das 25 pessoas que receberam, nesta segunda-feira (14), próteses oculares gratuitas na Fundação Altino Ventura (FAV), na Zona Oeste do Recife.

“Estou me sentindo mais otimista e confiante. As próteses trouxeram minha autoestima de volta, pois é como se eu estivesse com meus próprios olhos. Estou ansiosa para chegar em casa e mostrar para meus filhos e netos, pois teve uma vez que minha netinha de cinco anos me perguntou onde estava meus olhos. Eu respondi que eles saíram para eu não morrer. Acho que vai ser uma alegria muito grande para minha netinha ao ver meus novos olhos”, comemorou Francineide dos Santos, que reside em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do estado.

A paciente, que ainda é uma pessoa com deficiência visual, explicou que perdeu a visão há dois anos após um glaucoma agressivo atingir os dois olhos, fazendo com que ela precisasse retirar os globos oculares, algo que diminui sua autoestima.

“As pessoas não tinham preconceito comigo, mas eu mesma ficava triste sem os olhos. Agora, graças a Deus, com a entrega das próteses, estou me sentindo recuperada”, explicou Francineide dos Santos, que irá enfrentar cerca de 10 horas de viagem até sua residência.

A entrega das 26 próteses marcou a retomada de uma parceria entre o Governo do Estado e a FAV, por meio Centro Especializado em Reabilitação “Menina dos Olhos”, que, segundo a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti, estava paralisada há uma década em Pernambuco.

“Há 10 anos não se entregavam próteses oculares no estado e hoje a gente resgata essa ação. A partir de agora, serão 25 pacientes beneficiados todos os meses. Esse é um investimento de R$ 111 mil mensais, algo que totaliza cerca de R$ 1 milhão por ano, e que traz a dignidade e a autoestima de volta para pessoas com deficiência visual que precisaram retirar o globo ocular pelo SUS”, ressaltou.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), atualmente o estado conta com uma fila de espera com 65 pacientes. Esse quantitativo precisou passar por um processo de recontagem da antiga lista, que está sendo atualizada, por conta do tempo em que o serviço ficou paralisado.

Retorno da autoestima

A retomada da ação, que faz parte do programa estadual Pernambuco Acessível, foi comemorada pela presidente da Fundação Altino Ventura, Profa. Dra. Liana Ventura, que destacou a importância de trazer de volta a autoestima dos pacientes.

"A entrega dessas próteses vai muito além do cuidado clínico, pois resgata a dignidade, a autoconfiança e a cidadania de cada um desses pacientes. Retomar esse serviço, essencial no ano em que a FAV celebra seu Jubileu de Rubi, reafirma a nossa missão de oferecer assistência humanizada e de excelência a quem mais precisa", destacou a presidente.

Entre os pacientes que receberam as próteses, estão moradores de diversas cidades espalhadas pelo território pernambucano, além de pessoas que residem em Alagoas e na Bahia, como é o caso do aposentado Joaquim dos Santos, de 73 anos, que reside na cidade baiana de Curaçá.

“Como o hospital em Salvador estava muito cheio, os médicos me mandaram para cá e fui muito bem recebido. Todo mundo lá da minha terra está satisfeito com o atendimento. Estou muito feliz com essa prótese” destacou o aposentado, que perdeu o globo ocular do olho direito enquanto tentava soldar uma peça de carro.

Conforme explicou a coordenadora terapêutica de pessoas com deficiência visual do Centro Especializado em Reabilitação da FAV, Luciana Rodrigues, o processo de solicitação das próteses inicia nos municípios, que encaminha os pacientes para a Fundação, onde serão avaliados.

“Quando os pacientes passam pela consulta, eles são encaminhados para o Centro de Reabilitação, onde ele irá responder um questionário biopsicossocial para que possamos entender quais são as necessidades dele. Após responder esse questionário, a gente encaminha a demanda para a empresa que confecciona as próteses, que vem para a FAV para serem distribuídas aos pacientes”, finalizou.