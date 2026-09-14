UFPE é contemplada com R$ 19,6 milhões em chamada pública para fortalecer infraestrutura de pesquisa

Com o resultado, a Universidade alcançou o 1° lugar entre as instituições contempladas em volume de recursos, com quatro projetos aprovados

Campus da Universidade Federal de Pernambuco (Foto: Glenda Sousa/Arquivo DP Foto.)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi contemplada com R$ 19.613.650,82 na Chamada Pública MCTI/Finep/FNDCT – Infraestrutura de Pesquisa – ProInfra 2025 Expansão. Os investimentos serão destinados à expansão e modernização de infraestruturas de pesquisa em áreas como microscopia eletrônica, fotônica, spintrônica, tecnologias quânticas, saúde e metrologia das radiações ionizantes, ampliando as condições para o desenvolvimento científico e tecnológico na Universidade.

Com o resultado, a UFPE alcançou o 1° lugar entre as instituições contempladas em volume de recursos, com quatro projetos aprovados.



“A captação de projetos institucionais Finep de infraestrutura de pesquisa é uma das principais linhas de atuação da Propesqi. O sucesso desta captação, além da qualidade científica dos grupos de pesquisa, também decorre da seleção rigorosa das melhores propostas em edital interno, bem como de um processo de aperfeiçoamento das propostas”, explica o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFPE, Pedro Carelli.



De acordo com o pró-reitor, a existência da política institucional dos laboratórios multiusuários é um fator fundamental na competitividade das propostas. "Entre os destques está o sucesso do projeto “Modernização e Avanços da Infraestrutura em Saúde do Centro Acadêmico de Vitória".

Confira os quatro projetos da UFPE contemplados no edital: