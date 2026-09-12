João Campos percorre Agreste e promete ações para água e estradas

Segundo o candidato, as dificuldades de infraestrutura afetam tanto o deslocamento dos moradores quanto o escoamento da produção rural

Chapa da Frente Popular de Pernambuco durante agenda neste sábado (12) (Foto: Edson Holanda)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) iniciou, neste sábado (12), uma série de agendas de campanha pelo Agreste Setentrional. Em passagens por Orobó e Casinhas, o socialista participou de carreatas e voltou a apresentar propostas voltadas ao abastecimento de água, à infraestrutura rural e à agricultura familiar.

João esteve acompanhado do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e dos candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), além de lideranças políticas da região. A programação da Frente Popular prevê ainda compromissos em Bom Jardim e Surubim ao longo deste sábado.

Em Orobó, o candidato destacou a proposta de zerar o IPVA das motocicletas em Pernambuco e prometeu investimentos para ampliar o acesso à água no município e na região.

“A gente está feliz e animado. A partir do ano que vem, Orobó vai ter um amigo governador. Nós vamos zerar o IPVA das motos do Estado de Pernambuco, vamos trazer água aqui para a região e vamos cuidar do povo. No tempo de Arraes e Eduardo, quem mandava era o povo. E, a partir do ano que vem, não vai ser a força do dinheiro nem do poder, vai ser a força do povo”, afirmou.

Estradas e abastecimento

Durante a passagem pelo Agreste Setentrional, João também citou as condições das estradas e a falta d'água entre os problemas que pretende enfrentar caso seja eleito. Segundo o candidato, as dificuldades de infraestrutura afetam tanto o deslocamento dos moradores quanto o escoamento da produção rural.

“Quem vive aqui no Agreste Setentrional conhece esses problemas de perto. Sabe o que uma estrada ruim representa para quem precisa trabalhar, levar a produção, levar um filho para a escola ou chegar a uma unidade de saúde. E sabe também o peso da falta d'água dentro de casa”, declarou.

João defendeu ainda uma atuação conjunta do Governo do Estado com as prefeituras. “O governador precisa estar perto, trabalhar junto com os municípios e fazer as coisas acontecerem. É assim que a gente quer governar Pernambuco”, acrescentou.

Entre as propostas apresentadas pela campanha estão a pavimentação e a manutenção de estradas vicinais, com foco em áreas de agricultura familiar, assentamentos, cooperativas e agroindústrias. O programa também prevê a construção e recuperação de passagens molhadas e pontilhões.

Na área de abastecimento, o candidato propõe ampliar o uso de cisternas, poços, reservatórios e pequenos sistemas de distribuição para atender comunidades rurais. Para a agricultura familiar, as propostas incluem ampliação da assistência técnica e do acesso ao crédito, além de apoio a cooperativas e associações.

Após as agendas em Orobó e Casinhas, João Campos segue para Bom Jardim e Surubim, onde dá continuidade à programação de campanha no Agreste Setentrional.

