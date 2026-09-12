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Bebê de um ano morre após cair em cisterna em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco

Polícia Civil de Pernambuco registrou a morte do bebê como ocorrência de afogamento e investiga o caso

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/09/2026 às 14:57

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Caso foi registrado no bairro Encanto do Una, em São Bento do Una/Reprodução/Street View

Caso foi registrado no bairro Encanto do Una, em São Bento do Una (Reprodução/Street View)

Um bebê de um ano e sete meses morreu afogado após cair em uma cisterna no bairro Encanto do Una, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, na noite da última sexta-feira (12). O caso foi registrado como afogamento pela Polícia Civil, por meio da 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim.

De acordo com informações preliminares, a mãe da criança realizava afazeres domésticos quando deu falta do filho. Durante as buscas pela residência, ela notou que a tampa da cisterna estava aberta e localizou o menino dentro do reservatório.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

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