Homem é preso menos de 24 horas após tentativa de latrocínio no Recife
Suspeito de 29 anos foi localizado dentro de casa, na Ilha do Joaneiro, no bairro de Campo Grande, zona Norte do Recife, após vítima ser esfaqueada ao reagir a assalto
Publicado: 11/09/2026 às 14:51
Delegada Bárbara Fort, gestora da 2ª Delegacia Seccional (DESEC) (Cadu Silva/ Fotos DP)
Um homem de 29 anos foi preso menos de 24 horas após uma tentativa de latrocínio registrada no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. O suspeito foi localizado dentro de casa, na Ilha do Joaneiro, na manhã desta quinta-feira (10), e também tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
Os detalhes da prisão foram repassadas na manhã desta sexta-feira (11), durante coletiva de imprensa com a delegada Bárbara Fort, gestora da 2ª Delegacia Seccional (Desec).
Um homem de 47 anos foi abordado pelo assaltante enquanto estava dentro de um carro na noite da quarta-feira (9). Segundo a investigação, o suspeito teria colocado uma faca em seu pescoço e anunciado o assalto. Durante a ação, houve uma luta corporal e a vítima acabou sendo atingida por golpes de faca no braço. Ele precisou levar 30 pontos.
A dinâmica foi esclarecida após a polícia ter acesso a imagens de câmeras de segurança. De acordo com Bárbara Fort, o vídeo também mostra a participação de um segundo homem, que já foi identificado, mas não havia sido localizado até o momento da prisão.
“A vítima chegou à delegacia com o braço enfaixado, informou que havia acionado a Polícia Militar e que tinha sido encaminhada para uma emergência. Quando conversamos e conseguimos entender melhor a dinâmica do crime, foi possível tipificar o caso como tentativa de latrocínio”, explicou a delegada.
Segundo a investigação, o homem teria se aproximado do veículo, que estava com uma das janelas abertas, enquanto a vítima dormia. Inicialmente, ele teria tentado pegar um relógio. Quando o homem acordou, o suspeito anunciou o assalto e exigiu a corrente de ouro e outros pertences.
A vítima teria tentado se levantar para entregar os objetos, momento em que o suspeito puxou a corrente e, durante a reação, atingiu o braço dela com a faca. A corrente de ouro não foi recuperada. O relógio, porém, não chegou a ser levado.
A delegada explicou que o segundo suspeito teria aderido à ação durante o roubo. “Quando a gente conseguiu pegar o vídeo completo, percebeu que existia um segundo elemento dando apoio à situação. Ele já está qualificado e identificado, mas não foi localizado para também ser preso em flagrante”, afirmou.
Ainda segundo Bárbara, o homem preso foi reconhecido pela vítima a partir de características físicas e de uma tatuagem. Ele também estava com roupas semelhantes às utilizadas no momento do crime.
Mandado de prisão em aberto
Além da prisão em flagrante pela tentativa de latrocínio, o homem era procurado pela Justiça por um processo relacionado ao tráfico de drogas. Conforme a delegada, ele possui antecedentes por crimes como roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.
A polícia também informou que o suspeito já havia rompido uma tornozeleira eletrônica. No momento da prisão, ele não tentou fugir. Inicialmente, permaneceu em silêncio, mas depois confessou a participação no crime.
“Quando a equipe chegou ao local, constatou que ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico. Ele possui antecedentes criminais e já havia quebrado a tornozeleira eletrônica”, disse Bárbara.
A investigação continua para localizar o segundo suspeito, que também teria antecedentes por tráfico de drogas, e verificar se a dupla pode estar envolvida em outros roubos praticados na mesma noite. Segundo a delegada, outras vítimas procuraram a delegacia e reconheceram o homem preso como possível autor de outros crimes.
A prisão ocorreu após a vítima registrar a ocorrência e a equipe iniciar as diligências. Entre a chegada da vítima à delegacia e a localização do suspeito, passaram-se menos de 24 horas.