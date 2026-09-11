Comunidade judaica de Pernambuco celebra o seu ano novo

Com o pôr do sol desta sexta-feira (11) comunidades judaicas de todo o mundo dão início ao Rosh Hashaná, o Ano Novo judaico

Comunidades judaicas de todo o mundo dão início ao Rosh Hashaná, o Ano Novo judaico (Foto: Divulgação)

Com o pôr do sol desta sexta-feira (11) comunidades judaicas de todo o mundo dão início ao Rosh Hashaná, o Ano Novo judaico. Em Pernambuco, a comunidade judaica também estará reunida durante dois dias para a marcar a data.

A celebração é um período sagrado de reflexão, renovação espiritual e conexão comunitária.

Diferente de comemorações que marcam o a chegada do ano novo no resto do mundo, o Rosh Hashaná, cujo nome significa literalmente "Cabeça do Ano", tem um caráter predominantemente solene e introspectivo. A tradição judaica considera a data o aniversário da criação do mundo e da humanidade, um momento em que cada indivíduo é convidado a avaliar suas ações no ano que se encerrou e a traçar intenções para o ciclo que começa.

Neste período, é costume comer maçã com mel, bolo de mel e outras iguarias doces, no desejo que todos tenham um ano doce.

“Neste Rosh Hashaná, ao renovarmos a esperança de um novo ano, que nossas preces se transformem em um só desejo: paz. Paz no Brasil, paz em Israel e paz no mundo. Shaná Tová!”, ressaltou o presidente da Federação Israelita de Pernambuco, Boris Berenstein, encerrando com a frase que é dita ao redor do mundo nesse dia: Shaná Tová, ou seja, Feliz Ano Novo.