Presidente da Federação Israelita de Pernambuco fala sobre a soltura dos reféns israelenses

Pessoas comemoram na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, após a notícia de que o Hamas já entregou sete reféns sobreviventes à Cruz Vermelha em 13 de outubro de 2025. O exército israelense recebeu, no mesmo dia, sete reféns libertados que haviam sido entregues anteriormente à Cruz Vermelha na Faixa de Gaza, segundo informaram as forças armadas e o serviço de segurança. De acordo com um acordo de cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos após dois anos de guerra, o Hamas deve libertar todos os reféns sobreviventes na segunda-feira, em troca de prisioneiros palestinos detidos por Israel. (Foto: Menahem Kahana / AFP)

“Hoje é um dia de significado imenso para o povo judeu, em Israel e em todas as comunidades do mundo. Um dia especial para toda a humanidade. Um dia em que o luto e a esperança caminham lado a lado. Depois de mais de 700 dias de angústia, lágrimas e orações, vemos reféns finalmente retornando aos seus lares, reencontrando suas famílias, abraçando novamente a vida”.

Foi assim que o presidente da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), Boris Berenstein, se posicionou sobre a soltura dos últimos reféns israelenses vivos que eram mantidos em cativeiro pelo Hamas desde o ataque do 7 de outubro de 2023. Ao todo, foram 20 homens liberados nesta segunda-feira (13). Outros 28, de um total 251 sequestrados naquela data, estariam mortos e a entrega dos seus corpos também está previsto no acordo de cessar-fogo assinado pelo Hamas e Israel.



Falando em nome da comunidade judaica do estado, Boris reforçou: “como presidente da Federação Israelita de Pernambuco, expresso a profunda emoção e solidariedade de nossa comunidade neste momento. Ainda choramos pelos que não voltaram com vida. Aos que não retornarão com vida. Mas hoje celebramos a afirmação mais poderosa do judaísmo: Am Israel Chai — o povo de Israel vive”.



“Cada retorno é uma vitória contra o terror. Cada rosto que volta para casa carrega a marca da dor, mas também a força de um povo que nunca desiste, que mantém acesa a chama da fé, mesmo nos vales mais escuros da história”, ressaltou ele em nota oficial.



“Que Pernambuco, estado de acolhimento e liberdade, una-se a nós neste instante de reflexão. Que possamos transformar a dor em compromisso com a dignidade humana, com a justiça e com a paz verdadeira — uma paz que não ignora o mal, mas o supera com coragem e memória. Hoje, mais do que nunca, reafirmamos: a vida vencerá o terror”, conclui.

