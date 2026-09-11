Olinda tem mais um fim de semana de prévias carnavalescas com cortejos e ensaios

Programação reúne frevo, samba e grupos percussivos nas ladeiras do Sítio Histórico neste sábado (12) e domingo (13)

Multidão de foliões toma as ruas de Olinda durante a abertura das prévias de Carnaval da Pitombeira dos Quatro Cantos (Karol Rodrigues/DP Foto)

Mais um fim de semana de prévias carnavalescas movimenta Olinda, com uma programação extensa de cortejos e ensaios para todos os gostos. Frevo, samba e grupos percussivos estão entre as atrações que prometem animar as ladeiras do Sítio Histórico.

A abertura oficial das prévias aconteceu na última segunda-feira (7), com o desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos.

A programação segue neste fim de semana, com ensaios e cortejos de diferentes ritmos. Confira:

Sábado (12 de setembro)

16h – Cortejo da Bateria Cabulosa, em frente à Prefeitura de Olinda.

16h – Trote da Troça Tá Maluco, com saída em frente ao Bar do Peneira, nos Quatro Cantos.



Domingo (13 de setembro)

14h – Ensaio do Bloco Samba Soul Delas, na Praça do Carmo.

14h – Ensaio do Grupo Batadoní, no Sítio de Seu Reis.

14h20 – Cortejo da Troça Carnavalesca Donzelinhos dos Milagres, com saída da sede da Pitombeira dos Quatro Cantos.

15h – Ensaio do Grupo Percussivo Batuques de Pernambuco, em frente à escadaria da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

16h – Cortejo da Troça Anárquica Carnavalesca O Rodo, nos Quatro Cantos.



Ordenamento



A Prefeitura de Olinda reforça a proibição da venda de bebidas em garrafas de vidro e orienta os estabelecimentos comerciais sobre o cumprimento dos horários de funcionamento e utilização sonora, conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação.

De domingo a quarta-feira, o horário permitido é das 8h às 23h. De quinta-feira a sábado, das 8h à 1h.

A Guarda Municipal de Olinda, com apoio das Polícias Militar e Civil, também atuará para garantir a segurança durante as prévias. A abertura do período de ensaios ocorreu na última segunda-feira (7) e, segundo a prefeitura, transcorreu dentro da normalidade.

Pontos de Controle de Acesso



Veículos particulares conduzidos por moradores, mediante apresentação de comprovante de residência ou adesivo do último Carnaval, terão acesso pelos Pontos de Controle de Acesso.

Veículos particulares que estejam conduzindo clientes de bares e restaurantes também poderão trafegar, assim como táxis e veículos de transporte por aplicativo, desde que seja comprovado que estão em viagem. Carros da Prefeitura, da BPTur e viaturas de urgência terão trânsito livre.

Os Pontos de Controle de Acesso estão localizados em:

Focca, na Avenida Liberdade;



Rua 27 de Janeiro, próximo à Prefeitura;



Alto da Sé, onde será impedida a descida pela Ladeira da Sé, exceto para moradores que residam entre a Ladeira da Sé e a Rua do Bonfim;



Rua 13 de Maio;



Igreja da Misericórdia, onde será impedida a descida de veículos pela Ladeira da Misericórdia, com desvio do fluxo para a Rua Saldanha Marinho.



Direitos Humanos



O Conselho Tutelar e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) acompanharão ações prioritárias voltadas à prevenção e ao enfrentamento de riscos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes por adolescentes. Também será realizada fiscalização do trabalho informal durante as prévias.

Saúde e proteção para as mulheres

Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ficará posicionada no Carmo para atender o público durante a programação. Também haverá distribuição de preservativos, além de equipes disponíveis para orientações e realização de testagens rápidas.

A Vigilância Sanitária realizará fiscalizações de alimentos e bebidas, além do controle de gelo e água utilizados pelos estabelecimentos.

Para as mulheres, a Prefeitura também disponibilizará uma Rede de Proteção. Em casos de denúncia ou emergência, podem ser acionados os números 180, 190, 153 e (81) 99879-0022.

O município também realizará campanhas de conscientização, como “Não é não”, “Respeito também faz parte da folia” e “Assédio não é brincadeira”.