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Economia
PARALISAÇÃO

Bancários da Caixa Econômica Federal iniciam greve por tempo indeterminado

Sindicato dos Bancários de Pernambuco se mobiliza em frente ao Prédio Sede da Caixa, no bairro de Santo Amaro

Marlon Júlio

Publicado: 10/09/2026 às 12:40

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Mobilização do Sindicato dos Bancários de Pernambuco/Divulgação/Sindicato dos Bancários de Pernambuco

Mobilização do Sindicato dos Bancários de Pernambuco (Divulgação/Sindicato dos Bancários de Pernambuco)

Bancários da Caixa Econômica Federal iniciaram greve por tempo indeterminado nesta quinta-feira (10). No Recife, as mobilizações ocorrem no Prédio Sede da instituição financeira, em Santo Amaro, na Área Central da cidade.

As negociações entre a Caixa Econômica Federal e a categoria, por meio da Comissão Executiva dos Empregados (CEE) do banco, foram retomadas na noite da quarta-feira (9), em São Paulo. Uma nova assembleia foi marcada para esta quinta (10).

“A nossa expectativa é que a gente consiga paralisar a grande maioria dos postos de trabalho, agências e departamentos para passar um recado muito claro para a Caixa Econômica de que a gente não vai aceitar retrocesso, nenhum direito a menos e olha, nossa mobilização já nasceu muito forte. A greve tá ficando muito bonita e o fruto disso é que a Caixa já chamou a gente para negociar”, afirma a diretora do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Susana Morais.

A principal reivindicação da categoria gira em torno do plano de saúde. Os empregados da Caixa cobram o fim do teto de custeio por parte do patrocinador, atualmente fixado em 6,5% da folha de pagamento. O sindicato pede o retorno do modelo anterior, que previa 70% de cobertura das despesas pela CEF e 30% pelos trabalhadores.

Bancários , Greve , Pernambuco
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