Fiscalização apreende mais de 4 mil materiais eleitorais em quatro cidades de Pernambuco

Segundo o TRE-PE, bandeiras instaladas de forma irregular representam a maior parte das apreensões

Bandeiras eleitorais (Maurício Ferry/DP Foto)

Mais de quatro mil materiais eleitorais foram apreendidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Petrolina, desde o início da campanha eleitoral, no dia 16 de agosto. Segundo o órgão, bandeiras instaladas de forma irregular representam a maior parte das apreensões, mas também encontraram bases de cimento e de ferro, banners e equipamentos de som.

O maior quantitativo de materiais apreendidos foi no Recife, com 2.319 itens retirados das ruas, sendo 2.231 bandeiras, 74 bases de cimento, sete banners e sete caixas de som. Em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, houve a retirada de 1.300 bases de ferro, feitas com vergalhões e utilizadas para sustentar bandeiras, além de 170 bandeiras recolhidas na cidade.

No município sertanejo, a fiscalização também registrou outras irregularidades. Seis veículos foram notificados por circular com adesivos fora das regras, três carros de som foram flagrados circulando sem estarem vinculados a atos de campanha e três fachadas de comitês tiveram a regularização determinada. Além disso, houve uma notificação relacionada à distribuição de boné para cabo eleitoral.

Em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, 177 bandeiras foram apreendidas. As ações ocorreram em localidades como Muribeca, Muribequinha, Conjunto Residencial Fazenda Suassuna, Quadro, Padre Roma, Vila Rica e Praça do Metrô, em Jaboatão Centro.

Enquanto em Olinda, também na RMR, foram apreendidas 170 bandeiras. Entre os locais fiscalizados estão a Avenida Beira-Mar, a Avenida Olinda, o Varadouro e praças de diferentes bairros do município.

Ainda conforme o TRE-PE, a Justiça Eleitoral, mediante o aplicativo Pardal, tem recebido uma quantidade expressiva de denúncias sobre propaganda irregular na cidade de Caruaru. Contudo, essas ocorrências têm resultado principalmente na notificação das candidaturas responsáveis pelas propagandas.