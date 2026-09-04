Feriadão deve aumentar movimento nas estradas e exige atenção de quem vai ao litoral de PE

Mais de 154 mil veículos são esperados nas rodovias do Litoral Sul entre sexta (4) e terça (8), volume 19,7% maior que o registrado no mesmo período de 2025

BR-101 Sul na tarde desta sexta-feira (Rafael Vieira/ DP Foto)

O feriadão da Independência do Brasil, entre este sábado (5) e a segunda-feira (7), deve aumentar o movimento nas estradas de Pernambuco, principalmente nos acessos ao Litoral Sul. A previsão das concessionárias é de que mais de 154 mil veículos circulem pela Rota do Atlântico e pela Rota dos Coqueiros entre esta sexta-feira (4) e a terça-feira (8), volume 19,7% maior que o registrado no mesmo período de 2025.

Com a expectativa de maior circulação de veículos em direção às praias, órgãos de trânsito e segurança reforçam a fiscalização nas rodovias federais e estaduais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à 0h desta sexta-feira (4) a Operação Independência 2026, com ações voltadas principalmente ao combate à embriaguez ao volante. A operação segue até o fim da segunda-feira (7).

A BR-101, nos trechos Norte e Sul, deve concentrar parte do fluxo de veículos que seguem para o litoral. Também são esperados aumentos no movimento das BRs 232, 407 e 428, que dão acesso ao Agreste e ao Sertão.

A preocupação com a combinação entre bebida e direção ganhou peso diante dos números registrados este ano. Entre janeiro e julho de 2026, a ingestão de álcool foi apontada como principal causa de 77 sinistros nas rodovias federais de Pernambuco. As ocorrências deixaram 82 pessoas feridas e nove morreram.

No mesmo período de 2025, foram registrados 65 sinistros relacionados ao álcool, com 67 feridos e quatro mortes.

A fiscalização também registrou aumento nas autuações por alcoolemia. De janeiro a julho deste ano, a PRF realizou 108.562 testes com etilômetro, que resultaram em 1.079 autuações e 75 prisões de motoristas sob efeito de álcool. No ano passado, foram 104.804 testes, 985 autuações e 65 prisões.

Dirigir sob influência de álcool é infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Dependendo da quantidade de álcool identificada, o condutor também pode ser preso.

Reforço nas rodovias estaduais

Nas estradas estaduais que levam ao Litoral Sul, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) também terá reforço durante o feriadão. A unidade mantém postos rodoviários permanentes em Gaibu, na PE-060; Muro Alto, na PE-009; na própria PE-009, pela Rota do Atlântico; e em Barreiros, também na PE-060.

Além dos postos fixos, patrulhas rodoviárias e equipes de motociclistas atuarão nos principais corredores de acesso ao litoral. A fiscalização terá atenção para infrações e comportamentos que possam aumentar o risco de sinistros, como excesso de velocidade e direção após o consumo de álcool.

Lombadas desligadas

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) também alterou temporariamente o funcionamento de parte dos equipamentos de fiscalização eletrônica durante o feriadão.

Na BR-232, apenas a lombada localizada no km 10,7, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Recife, será desligada. Os demais equipamentos da rodovia permanecem em funcionamento.

Já na PE-060, todas as lombadas eletrônicas instaladas ao longo do trecho entre Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Barreiros e São José da Coroa Grande serão temporariamente desativadas.

Os equipamentos ficam desligados das 12h desta sexta-feira (4) até as 5h da terça-feira (8). A medida, no entanto, não altera os limites de velocidade das rodovias.

Nas rodovias federais, as lombadas eletrônicas sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) permanecem funcionando normalmente.

Mais de 154 mil veículos no Litoral Sul

A Rota do Atlântico e a Rota dos Coqueiros estimam um movimento de mais de 154 mil veículos entre sexta-feira (4) e terça-feira (8), aumento de 19,7% em relação aos cerca de 129 mil veículos registrados no mesmo período de 2025.

Na Rota do Atlântico, os maiores movimentos devem ocorrer na sexta e na segunda-feira. Para sexta, a previsão supera 26 mil veículos, com pico por volta das 6h. Na segunda-feira, são esperados mais de 24 mil veículos, com maior concentração entre 9h e 12h e pico às 10h.

Na Rota dos Coqueiros, o fluxo também deve crescer. Na sexta-feira, são esperados mais de 8 mil veículos, alta de 27,9% em relação ao mesmo dia de 2025, quando o Dia da Independência foi um domingo, sem formar um "feriadão". O pico deve ocorrer por volta das 17h.

As concessionárias recomendam que os motoristas planejem os deslocamentos e, quando possível, evitem os horários de maior concentração. Nos pedágios, a orientação é utilizar pistas automáticas, TAGs e pagamento por aproximação para reduzir o tempo de parada.

Cuidados antes de pegar a estrada

Para quem vai viajar de carro, a recomendação da PRF é fazer a revisão do veículo antes da saída, descansar e conferir os equipamentos obrigatórios. Durante o percurso, é necessário respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens em locais proibidos.

O uso do cinto de segurança deve ser feito por todos os ocupantes do veículo, enquanto o celular não deve ser utilizado pelo motorista durante a condução.

A principal orientação das forças de segurança, porém, é não misturar álcool e direção. Quem beber deve escolher outra forma de deslocamento ou deixar a condução para uma pessoa que não tenha consumido bebida alcoólica.

Em caso de emergência nas rodovias federais, o atendimento da PRF pode ser acionado pelo telefone 191.

