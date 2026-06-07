Erika Hilton pede que público da Parada LGBT+ de SP pressione Senado pelo fim da escala 6x1

Com o tema "A rua convoca, a urna confirma", evento foi realizado neste domingo (7)

Deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) (Reprodução/Redes sociais)

A 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, foi realizada neste domingo (7), na Avenida Paulista. Além das reivindicações por visibilidade e igualdade, o evento deste ano trouxe pautas trabalhistas para o centro das discussões.

Em discurso em cima de um dos trios elétricos do evento, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), que é autora da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1, convocou a comunidade a transferir a energia das manifestações de rua para uma pressão direta sobre os membros do Senado Federal.

"Vamos usar a força da nossa comunidade, essa festa linda que acontece há 30 anos, para pressionar o Senado da República, para destravar a PEC do fim da escala 6x1. Senador Davi Alcolumbre, o Brasil quer mais tempo, o Brasil quer descanso, o Brasil quer dignidade", discursou a deputada.

Aprovado na Câmara dos Deputados em dois turnos, o texto foi enviado ao Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (UB), afirmou que a proposta precisa ser analisada com cautela.

Parada LGBT+ de São Paulo

Organizada de forma contínua pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), a manifestação atingiu o marco de 30 anos de história.

Este ano o movimento trouxe como tema "A rua convoca, a urna confirma". O lema faz alusão também à comemoração dos 30 anos da urna eletrônica no Brasil.

Entre as atrações musicais que se apresentaram estão Gloria Groove, Pablo Vittar e Melody.