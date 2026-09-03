Policial baleado na cabeça por colega de farda recebe alta hospitalar

Matheus Canabarro estava de serviço e ficou ferido após uma discussão com o também policial Nykollas Santos, que estava de folga, durante uma ocorrência de perturbação do sossego em Água Preta

Matheus publicou, no início desta semana, uma foto nas redes sociais, feita dentro do Hospital Santa Terezinha (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Policial militar Matheus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos, baleado na cabeça por outro PM após uma discussão, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (2). A informação foi confirmada à reportagem do Diario pelo Hospital Santa Terezinha, localizado no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

O policial estava internado na unidade de saúde após ter sido transferido do Hospital da Restauração, para onde foi levado no dia do ocorrido, em 15 de agosto.

No início desta semana, o próprio Matheus teria publicado uma foto em suas redes sociais, de dentro do Santa Terezina, com a seguinte legenda: "Andei pelo vale da sombra da morte. Não foi um inimigo, foi um semelhante. Tentaram tirar minha vida e minha honra, mas o Senhor me sustentou. O vale não foi o meu fim. Que vejam e saibam, foi a mão de Deus. Obrigado Deus, família, esposa, amigos e meus companheiros".

Matheus Canabarro ficou ferido após uma discussão com o também policial militar Nykollas Matheus de Lima Santos, de 30 anos, soldado do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM). Nykollas Matheus de Lima Santos está preso de forma preventiva no Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (Creed).

Canabarro estava em serviço e integrava uma guarnição acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego na região central de Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco, na noite de 15 de agosto.

No local, teria sido iniciada uma discussão com Nykollas Santos, que estava de folga e participava do evento em que o som estaria sendo utilizado.

Relembre o caso

De acordo com o Boletim de Ocorrência, obtido pelo Diario de Pernambuco, a ocorrência era sobre um paredão de som estaria atrapalhando uma festa de aniversário.

Segundo o depoimento do cabo Luiz Aurelliano Alves Souto, que presenciou o fato, ao chegarem no local da ocorrência, os agentes de polícia identificaram que o paredão de som pertencia ao policial militar Nykollas Santos e a outro policial, identificado como Lucas Alves da Silva, que estavam de folga.

Durante uma conversa com a corporação, os proprietários do paredão acataram a solicitação de desligar o som. Porém, quando os policiais de plantão se dirigiam para a viatura, percebeu-se uma discussão entre o PM Nykollas Santos e o PM Matheus Canabarro, que estava em serviço.

Ainda durante a discussão, Canabarro chegou a sacar sua pistola, mas recolheu ao coldre após ser reprimido pelo cabo Luiz Souto.

O cabo afirma que Canabarro questionou se ele estava “lhe desconsiderando” e foi novamente em direção a Nykollas Santos. Neste momento, vários disparos de armas de fogo foram efetuados por Santos e Canabarro, que foi atingido na cabeça.

Segundo testemunhas, Nykollas Santos teria efetuado aproximadamente 14 tiros contra o colega de farda. Na versão da defesa do suspeito, essa ação foi justificada como legítima defesa após Canabarro ter efetuado os primeiros disparos.