Vídeo mostra tiroteio entre PMs que deixou soldado baleado na cabeça, em Água Preta

O vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta (27) mostra o momento em que o policial militar Matheus Canabarro é atingido na cabeça durante uma troca de tiros com outro PM, identificado como Nykollas Santos, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.

A PMPE informou que as imagens não foram registradas por câmeras corporais da instituição (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (27) registrou o momento em que o PM Matheus Canabarro é baleado na cabeça durante uma troca de tiros com outro policial militar, identificado como Nykollas Santos, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.

O caso aconteceu no dia 15 de agosto, durante uma ocorrência em que um paredão de som estaria atrapalhando uma festa de aniversário.

Nas imagens, que segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), não são de câmeras corporais da instituição, é possível ver os dois agentes discutindo.

Na filmagem, o PM Nykollas Santos, que estava de folga e era um dos proprietários do paredão de som, aparece sendo contido por outro agente policial que estava de plantão.

Durante a discussão, segundo depoimentos obtidos pelo Diario de Pernambuco, Canabarro chegou a sacar sua pistola, mas a recolheu ao coldre após ser reprimido pelo cabo Luiz Souto, que pedia apoio para a Central de Operações.

Ainda segundo depoimentos de testemunhas, o PM Nykollas Santos teria sacado a arma, proferindo a frase “se você atirar, eu atiro”.

Em determinado momento da filmagem, o PM Matheus Canabarro vai em direção ao PM Nykollas Santos com a arma em punho, desobedecendo à ordem dita pelo cabo Luiz Aurelliano Alves Souto em depoimento registrado no Boletim de Ocorrência (BO).

No momento em que os dois envolvidos se aproximam, é possível ver nas imagens o início do tiroteio. A filmagem ainda registra o momento em que o PM Matheus Canabarro é atingido na cabeça e socorrido pelos policiais de plantão.

De acordo com a decisão que determinou a prisão preventiva do PM Nykollas Santos por tentativa de homicídio, o juiz Francisco de Assis Galindo de Oliveira destacou que nenhuma testemunha afirmou, conclusivamente, quem realizou o primeiro disparo e recomendou cautela quanto à reconstrução definitiva dos fatos.

A defesa do PM Nykollas Santos alegou que ele agiu em legítima defesa, pois, segundo os advogados, quem realizou o primeiro disparo foi Canabarro.

Apesar da justificativa, o juiz responsável pelo mandado de prisão preventiva não acolheu, nesta fase do processo, a tese dos advogados, alegando que a “legítima defesa depende de exame probatório aprofundado”.

Após o ocorrido, o PM fugiu do local do crime por “receio de represálias”, entregando-se nesta quarta (26) no Núcleo de Polícia Judiciária Militar de Caruaru, no Agreste do estado.

De lá, ele foi encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (Creed), em Abreu e Lima, no Grande Recife, onde permanecerá à disposição da Justiça para os trâmites do processo.

O PM atingido na cabeça foi socorrido inicialmente para o Hospital Municipal de Água Preta, passou pelos hospitais Regional de Palmares e da Restauração, e atualmente está internado no Hospital Santa Terezinha, localizado no Recife.

A reportagem do Diario de Pernambuco não conseguiu entrar em contato com a família do PM Matheus Canabarro para saber qual é o atual estado de saúde dele.