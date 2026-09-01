Buracos, lixo e alagamentos expõem situação de abandono na Avenida Perimetral, em Olinda

Moradores relatam congestionamentos, principalmente pela manhã e em dias de chuva, e cobram melhorias na via que liga Olinda ao Recife

Amontoado de lixo em meio à Avenida Perimetral, em Olinda (Rafael Vieira/ DP foto)

Buracos, acúmulo de lixo, pontos de alagamento e obras que, segundo moradores, não foram concluídas fazem parte da rotina de quem passa pela Avenida Senador Nilo Coelho, conhecida como 2ª Perimetral, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Importante corredor de trânsito entre a cidade e o Recife, a via apresenta problemas que afetam motoristas, pedestres, moradores e comerciantes.



O movimento é intenso principalmente durante a manhã. Em dias de chuva, a situação se agrava com o acúmulo de água, dificultando a passagem de veículos e pedestres e contribuindo para a formação de congestionamentos.

Chuva aumenta congestionamentos

Moradora da região, Nilda, de 47 anos, afirma que o trânsito costuma ficar ainda mais complicado quando chove. Segundo ela, o acúmulo de água dificulta a circulação pela avenida.

“É pela manhã, tem muito trânsito, principalmente quando chove e tem bastante água. Aí fica uma dificuldade, fica bastante engarrafado”, relatou.

Para a moradora, intervenções já foram realizadas em alguns pontos, mas ainda não foram suficientes para resolver os problemas.

“Algumas ações já foram feitas, mas ainda falta muita coisa. Isso não só prejudica o pessoal que está passando de carro, mas prejudica muito mais os moradores”, disse.



Buracos e obras inacabadas

A situação também é percebida por quem passa diariamente pela região. Antônio, de 68 anos, que mora nas proximidades, caminhou cerca de meia hora até a Avenida Perimetral e classificou as condições da via como ruins.

“Ah, rapaz, a situação tá ruim, viu?”, afirmou.

Segundo ele, alguns dos principais problemas estão concentrados nas proximidades do canal, onde há trechos com buracos. Antônio também criticou a situação do lixo e afirmou não perceber ações suficientes do poder público.

O morador disse ainda ter visto uma intervenção na região há cerca de um mês, mas afirmou que não sabe se o serviço foi concluído.

A precariedade da avenida também preocupa quem trabalha ou circula diariamente pelo local, já que os problemas de infraestrutura podem afetar o trânsito e o funcionamento de estabelecimentos comerciais.

A Avenida Perimetral é um dos principais corredores viários de Olinda e faz a ligação do município com o Recife. Diante dos problemas relatados, moradores cobram ações de manutenção, limpeza e melhorias na infraestrutura da via.

