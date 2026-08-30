Candidatos ao Governo de Pernambuco cumprem agenda nesta segunda-feira (31), em Recife e Olinda

Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes têm compromissos de campanha no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana, nesta segunda-feira (31)

Com tempos e estratégias diferentes, Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) escolheram caminhos distintos para se apresentar ao eleitorado (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto, Edson Holanda e Karol Rodrigues/DP Foto )

Os candidatos ao Governo de Pernambuco têm compromissos de campanha previstos para esta segunda-feira (31) no municipios do Recife e Olinda, na Região Metropolitana. As agendas incluem debate sobre habitação, sabatina, entrevista, encontro com mães, mini carreata e inauguração de comitê.

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), participa, às 12h30, de um debate sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano promovido pelo Sinduscon-PE e pela Ademi-PE. O encontro será realizado na Rua Marquês Amorim, 136, na Ilha do Leite, no Recife.

Às 17h30, Raquel participa de uma entrevista ao SBT News, em formato online.

O candidato João Campos (PSB) inicia a agenda às 11h, em um encontro com mães no Hospital da Criança, na Avenida Recife, 121, no bairro de Areias, na capital.

Às 19h, o candidato participa de uma mini carreata em Olinda. Às 20h30, João estará na inauguração do comitê do vereador do Recife e candidato a deputado federal Rinaldo Júnior, localizado na Avenida Norte, esquina com a Rua Djalma Farias, no Torreão, no Recife.

O candidato Ivan Moraes (PSOL) participa, das 11h às 12h, de uma sabatina da Rádio Folha. O compromisso será realizado na Avenida Marquês de Olinda, 105, no Bairro do Recife.

