Neymar é relacionado no Santos para clássico com Corinthians um dia após não treinar por gripe

Além de Neymar, o técnico Cuca deve contar com o centroavante Gabigol desde o começo diante do Corinthians

Neymar em partida do Santos contra o San Lorenzo (Abenr Dourado / Santos FC)

Um dia após perder as atividades no CT Rei Pelé por causa de um quadro gripal, o meia-atacante Neymar foi relacionado e está á disposição do técnico cuca para o clássico com o Corinthians, neste domingo, na neo Química Arena.

Cortado dos relacionados no jogo de ida da Copa do Brasil, quarta-feira, no Nubank Parque - o Santos perdeu por 3 a 0 e o jogador atribuiu sua ausência à escolha da comissão técnica -, Neymar era preocupação para o duelo deste doingo, no Brasileirão Mas sua aparição entre os escolhidos dá um alívio à torcida.

O Santos precisa desencantar em clássicos na temporada para tentar um respiro na luta contra o rebaixamento e necessita do reforço de Neymar. O astro aumenta muito o aproveitamento do time, apesar de sua última partida na Neo Química Arena ter sido desastrosa, com derrota por 3 a 0 para o Coritiba e confusão com o quarto árbitro em momento de substituição - havia se machucado, mas o clube tinha optado pela saída de Escobar.

Além de Neymar, o técnico Cuca deve contar com o centroavante Gabigol desde o começo diante do Corinthians. O camisa 9 ficou na reserva diante do Palmeiras - surra por 3 a 0 no Nubank Parque.

O técnico Cuca não contará com o volante João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele relacionou 24 jogadores, o que significa que terá de fazer um corte momentos antes da partida. Mas, desta vez, não deve ser entre os nomes de peso do elenco.

Com 26 pontos, o Santos ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com somente um na frente de Grêmio e Inter e dois do Mirassol - tem um jogo a menos. A necessidade de quebra do jejum nos clássicos se faz necessário pela meta de não voltar à zona de rebaixamento.