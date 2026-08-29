Os fios entraram em curto-circuito na tarde deste sábado (29), Rua Eurico Vitrúvio, na comunidade do Bode, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife

Fiação pega fogo e atinge carro estacionado no bairro do Pina, Zona Sul do Recife (Cortesia)

Uma fiação pegou fogo na tarde deste sábado (29), na Rua Eurico Vitrúvio, na comunidade do Bode, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. Imagens feitas por moradores mostram parte dos fios em curto-circuito caindo sobre um carro estacionado na via enquanto as chamas se espalham pelo veículo.

Do outro lado da rua, a fiação presa a um poste também aparece em chamas. Moradores ficaram assustados com a situação. Não há informações sobre feridos.

A Neoenergia informou que uma equipe foi enviada ao local e atua na ocorrência neste momento. Já o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco afirmou que uma equipe de combate a incêndio segue atuando na ocorrência.