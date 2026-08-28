Holding da Betnacional que movimentou R$ 5 bi em 2025 é alvo de operação do MPF por sonegação

São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo

Ministério Público Federal comanda Operação Amphis (DIVULGAÇÃO/MPF)

O Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira, 28, a Operação Jogo de Sombras para desarticular um esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro ligado ao grupo empresarial NSX, responsável por vários sites de apostas esportivas, como Betnacional, Mr. Jackbet e PagBet. Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.

Em nota, a NSX informou que "conduz suas operações em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e mantém estruturas robustas de governança, controles internos e compliance" (leia a íntegra abaixo).

São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo, além da apreensão de bens e valores.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF, os controladores da NSX teriam criado uma empresa de fachada em Curaçao, no sul do Caribe, para simular que a plataforma de apostas era operada fora do Brasil antes da regulamentação das bets. As investigações apontam, porém, que empresas brasileiras ligadas ao grupo eram as responsáveis pela operação no País.

A NSX entrou no mercado brasileiro de apostas em 2021 e lançou no ano seguinte a Betnacional, um dos principais sites de apostas esportivas do País. A Betnacional tem uma agressiva ação publicitária e já usou em sua estratégia de divulgação de marca personalidades como o jogador de futebol Vinícius Jr., o narrador Galvão Bueno e o cantor Thiaguinho.

A NSX é um braço empresarial da Flutter Entertainment, grupo irlandês listado na Bolsa de Nova York (NYSE) e com atuação em mais de 100 países. Em 2025, a Flutter adquiriu 56% da Betnacional, em uma operação que reuniu a Betfair.

As apurações da Operação Jogo de Sombras também apontam para o possível uso de contas-bolsão mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos seus verdadeiros beneficiários.

Esta é a segunda operação de grande porte em âmbito federal voltada especificamente à investigação de irregularidades tributárias e financeiras ligadas às bets. No dia 13 de agosto, a Operação Arena investigou um suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro envolvendo a PixBet e o advogado Nelson Wilians.

As investigações da Operação Jogo de Sombras também identificaram indícios de uso de instituições de pagamento e de operações financeiras para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior. Parte desse dinheiro teria retornado ao País como pagamento por serviços, em um possível mecanismo para dar aparência legal à repatriação de valores enviados anteriormente ao exterior.

Embora o grupo tenha obtido autorização para atuar no setor a partir de 2025, há indícios de que a NSX funcionava no Brasil antes disso, sem autorização e sem o pagamento dos impostos devidos. A investigação também busca esclarecer se o dinheiro usado para pagar a outorga veio de atividades realizadas antes da regulamentação do setor.

Leia a íntegra da nota da NSX

"A NSX Brasil confirma que recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), em seu escritório em Recife, uma diligência da Receita Federal, no âmbito de investigação conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF). Os advogados da companhia ainda não tiveram acesso aos autos da investigação e, por essa razão, não é possível se manifestar sobre o seu conteúdo neste momento.

A companhia reforça que colaborará integralmente com as autoridades competentes e permanecerá à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, tendo já apresentado os documentos e informações solicitados.

Ao longo de sua atuação no País, a empresa conduz suas operações em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e mantém estruturas robustas de governança, controles internos e compliance, alinhadas aos padrões internacionais da Flutter Entertainment, grupo global do qual faz parte, listado na Bolsa de Nova York (NYSE) e com atuação em mais de 100 países.

A companhia respeita o devido processo legal e seguirá prestando os esclarecimentos necessários pelos canais institucionais adequados.