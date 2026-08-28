Caged: Pernambuco gera 23,2 mil empregos formais em 2026; Recife concentra mais da metade dos postos

Saldo manteve o estado na terceira posição entre os que mais empregaram no Nordeste

Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta sexta-feira (28) (Tony Winston/Agência Brasília)

Pernambuco acumulou 23.273 novos empregos formais entre janeiro e julho deste ano. O resultado manteve o estado na terceira posição entre os que mais geraram postos de trabalho no Nordeste. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta sexta-feira (28).

Em julho, Pernambuco obteve saldo positivo de 1.883 empregos formais. A indústria foi o setor que mais empregou no estado, com 916 postos, seguida pela agropecuária, com 641; pelos serviços, com 418; e pela construção, com 265.

O comércio seguiu em direção contrária, registrando saldo negativo de 357 postos de trabalho.

Petrolina foi o município pernambucano que mais gerou empregos de carteira assinada no mês de julho, com saldo de 863 vagas, seguido por Recife, com 482; Igarassu, com 268; Caruaru, com 265, e Paulista, com 177.

Recife

Já no acumulado de janeiro a julho, a capital pernambucana concentrou 12.927 novos empregos formais em 2026, o equivalente a 55% do saldo registrado em Pernambuco no período.

No mês de julho, o resultado no Recife foi alavancado principalmente pelos setores de Serviços e Construção. O saldo de 482 postos é resultado das 20.731 admissões e 20.249 desligamentos. No setor de serviços, o destaque foi o grupo de informação, comunicação e atividades profissionais e administrativas, com 557 vagas, elevado principalmente pelas atividades profissionais, científicas e técnicas, com 289, e pelas atividades administrativas e serviços complementares, com 205. Em contrapartida, o comércio na capital registrou saldo negativo de 330 empregos em julho, principal resultado desfavorável entre os grandes grupamentos.