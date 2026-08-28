Projeto Cuidando de quem Cuida promove acolhimento e cuidados para mães atípicas no Recife

O espaço Cuidando de Quem Cuida, funciona dentro da UPAE da Mustardinha (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Cuidados, acolhimento, bem-estar e qualidade de vida é o que as mães atípicas precisam. Foi esse o intuito do projeto “Cuidando de Quem Cuida”, lançado nesta sexta-feira (28) no Centro TEA, na UPAE Doutor Cyro de Andrade Lima, no bairro da Mustardinha. A atividade foi promovida pela Prefeitura do Recife.

Atualmente, existem oito centros especializados na capital pernambucana. E o projeto será estendido para outros sete Centros TEA. A iniciativa tem o objetivo de oferecer acolhimento psicossocial e atendimento psicológico individual para mães com filhos neurodivergentes, que englobam Transtorno de Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), entre outros.

O prefeito do Recife, Victor Marques, ressalta a importância de trazer o olhar para essas mulheres no tratamento de crianças e adolescentes neurodivergentes. “Quando nós fazemos uma sala específica, rede de atendimento específica para essas mães, nós atacamos o problema e fazemos parte da solução. É uma coisa que pode parecer simples para muita gente, mas isso mostra que parte de todo o processo passa pelo cuidado”, frisa.

A dona de casa Bruna Almeida, de 47 anos, conta que essa ação é primordial para o bem-estar das mães atípicas. “Esse projeto é ótimo e também fundamental, porque minha dificuldade é com o preconceito da sociedade. Eu não posso trabalhar porque a minha vida é dedicada a cuidar do meu filho e essa ajuda aqui com a psicóloga também vai ser muito bom para mim", afirma.

A fundadora da ONG Juntas Somos Mais Fortes, Angelica de Oliveira, mãe de Alex, de 14 anos, e Miguel, de 7 anos, comemora a iniciativa. “Eu acredito que o novo serviço de psicologia aqui no Núcleo de Desenvolvimento Integral será essencial para acolher as dores de cada uma dessas mães”, pontua.

A Coordenadora de Cuidados Interdisciplinares da UPAE Mustardinha, Bianca Santos, relata os serviços a serem oferecidos: “Hoje é um dia emblemático, pois inauguramos um projeto dedicado ao acolhimento dos cuidadores atípicos. Oferecemos atendimento psicológico individual, sessões em grupo e dinâmicas familiares, além de cursos de capacitação voltados a esse público."

A secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, comenta a necessidade desse serviço e a importância disso na vida das mães atípicas. “A gente precisa cuidar também de quem cuida, precisa cuidar dessa mãe. Era uma demanda antiga. A gente já tinha o acolhimento dessas mães em grupo. Agora, aquelas mães que tiverem necessidade de uma terapia, de um atendimento individual, vão ter esse atendimento individual, um serviço exclusivo com o psicólogo”, explicou.

A secretária ainda acrescenta que, através da parceria com outras pastas, como a Secretaria de Trabalho e Qualificação e a Secretaria da Mulher, a gestão municipal também vai oferecer cursos com o intuito de geração de renda. Para isso, está sendo realizado o cadastro, a partir das necessidades e dos interesses dessas mães. A oferta terá início a partir de setembro.