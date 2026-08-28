Líder de Raquel Lyra na Alepe declara apoio a Humberto Costa para o Senado

Deputada Socorro Pimentel (PSD), declara apoio, ao lado do esposo, o ex-prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel (PSD), à candidatura do senador Humberto Costa (PT) (Foto: Reprodução/Instagram)

A deputada estadual Socorro Pimentel (PSD), líder do governo Raquel Lyra na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), declarou apoio à candidatura do senador Humberto Costa (PT) à reeleição.

O apoio foi anunciado nesta quinta-feira (27) e integra uma série de adesões que Humberto Costa vem recebendo de lideranças políticas de diferentes regiões de Pernambuco. Além de Socorro, o senador também passou a contar com o apoio do ex-prefeito de Gravatá Joaquim Neto (PSDB), do ex-prefeito de Araripina Raimundo Pimentel (PSD) e do prefeito de Iguaracy, Dr. Pedro Alves (PSD).

Socorro Pimentel tem atuação política no Araripe e ocupa atualmente a liderança do governo Raquel Lyra na Alepe. A manifestação em favor de Humberto ocorre diante de alianças cruzadas na eleição para o Senado, em que lideranças ligadas ao grupo da governadora têm declarado apoio a nomes que não necessariamente integram a chapa majoritária oficial do PSD.

Na composição definida por Raquel Lyra para a disputa deste ano, os candidatos ao Senado são o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD). Ainda assim, integrantes da base da governadora têm mantido movimentos próprios em relação à eleição para as duas vagas disponíveis no Senado.

Humberto Costa, por sua vez, busca renovar o mandato e tem ampliado a articulação com lideranças municipais e estaduais. As novas adesões atingem municípios do Agreste Central, do Araripe e do Sertão do Pajeú, ampliando a presença da candidatura petista no interior do Estado.

Ao comentar os apoios, o senador afirmou que a chegada de novas lideranças aumenta a capacidade de diálogo de sua campanha em diferentes regiões de Pernambuco.

“E eu quero também afirmar dois compromissos que tenho. Um, é de continuar ajudando o futuro Hospital do Câncer de Araripina, já tenho mandado emendas para lá. Vou intensificar esse trabalho e a minha integração absoluta e total na luta pela construção do Canal do Sertão, que precisa entrar no PAC a partir do ano que vem com o presidente Lula", afirmou Humberto.

A pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira (21), aponta Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT), Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP) tecnicamente empatados na liderança. Como o eleitor poderá escolher dois nomes, a formação das alianças e o apoio de lideranças regionais ganham peso na corrida eleitoral.