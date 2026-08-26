PF investiga esquema de fraude em contratos da saúde. Cerca de R$ 700 mil foram apreendidos

Operação Mamon cumpre mandados em Pernambuco, Paraíba e Paraná após apuração identificar saques elevados em espécie e movimentações consideradas atípicas de recursos públicos

Cerca de R$ 700 mil foram apreendidos (Foto; Divulgação/PF)

A Polícia Federal em Pernambuco, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Mamon. A investigação aponta possíveis irregularidades em contratações realizadas na área da saúde, incluindo indícios de direcionamento de procedimentos de contratação, movimentação atípica de recursos públicos e utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultar a destinação de valores recebidos pela entidade. Cerca de R$ 700 mil em espécie foram apreendidos, além de relógios de luxo e joias.

As apurações identificaram um padrão recorrente de saques em espécie de elevadas quantias realizados a partir das contas do instituto investigado. Também foram identificados indícios de possíveis mecanismos destinados a dificultar a rastreabilidade dos recursos públicos, incluindo movimentações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos fatos investigados, depósitos fracionados em espécie e transferências com características consideradas atípicas.

Ao todo, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, no âmbito de uma investigação que apura um suposto esquema de fraude em contratações públicas, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O esquema envolveria contratos firmados por uma Organização da Sociedade Civil (OSC) com entes públicos municipais.

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios pernambucanos de Caruaru, Bonito, Palmares e Agrestina, além de João Pessoa, na Paraíba, e Curitiba, no Paraná.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido.

Significado de Mamon

Mamon é um termo de origem bíblica que significa dinheiro, riqueza ou ganância, associado à avareza e à cobiça.