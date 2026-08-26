Rede estadual de ensino inicia transferências internas para o ano letivo de 2027

A iniciativa é destinada aos estudantes já matriculados que desejam solicitar a transferência para outras unidades de ensino. O processo segue até o dia 31 de agosto

Estão sendo disponibilizadas 23.693 vagas remanescentes (Foto: Filipe Jordão/SEE)

Está aberto o processo o processo de transferências internas para o ano letivo de 2027 da Rede Estadual de Ensino. De acordo com a Secretaria de Educação a iniciativa é destinada aos estudantes já matriculados que desejam solicitar a transferência para outras unidades de ensino, com vagas destinadas ao 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e ao 2º e 3º anos do ensino médio.

O cadastro deve ser realizado até o dia 31 de agosto, pelo Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe), no site www.siepe.educacao.pe.gov.br.

Para o ano letivo de 2027, estão sendo disponibilizadas 23.693 vagas remanescentes nas séries-destino, distribuídas entre todas as regiões do estado. Desse total, 3.206 vagas estão no Recife, 4.929 nos demais municípios da Região Metropolitana e 15.558 no interior, contemplando as regiões da Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Do total de vagas de transferência disponíveis, 3.861 são para o ensino fundamental anos finais e 12.328 para o ensino médio. Também estão sendo ofertadas 7.504 vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para realizar a transferência, é necessário efetuar o autocadastro no Siepe. Para os estudantes menores de 18 anos, é importante destacar que o CPF do responsável cadastrado na escola deve ser o mesmo do responsável que fará a solicitação de transferência.

Os pais que estiverem em dúvida se já possuem ou não esse cadastro, ou que tenham quaisquer outras dúvidas, podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 0800 286 0086.

Ao final do processo de escolha da escola, será emitido um comprovante. Esse comprovante deve ser apresentado no ato da efetivação da matrícula, junto com os demais documentos de matrícula, diretamente na escola-destino, entre os dias 4 e 15 de janeiro de 2027.

Considerando que o processo de transferência é condicionado à existência de vagas na escola-destino, na hipótese de as vagas disponíveis já terem sido ocupadas, o estudante terá seu direito de permanência assegurado na escola em que já estuda.

Vale salientar que as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não estão inseridas neste processo, pois o ingresso nessas unidades é feito mediante inscrição e processo seletivo.