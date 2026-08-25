PM localiza desmanche de motocicletas roubadas em Santa Cruz do Capibaribe

Quatro suspeitos foram encaminhados à delegacia; no local, foram encontradas sete motos com restrição de roubo ou furto, além de motores e peças

No local, foram encontradas sete motocicletas com restrição de roubo ou furto (Divulgação/PMPE)

Na noite desta segunda-feira (24), policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), em ação conjunta com equipes do Tático e do Serviço de Inteligência, localizaram um imóvel que funcionava como ponto de desmanche de motocicletas roubadas, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Durante a ação, quatro suspeitos foram abordados. Dois deles tentaram fugir pelos fundos da oficina clandestina, mas foram contidos pelos policiais.

No local, foram encontradas sete motocicletas com restrição de roubo ou furto, além de dois motores, diversas peças automotivas e dois celulares.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram adotadas as medidas cabíveis.