Última semana para negociar dívidas com a Neoenergia Pernambuco

A ação será encerrada no dia 31 de agosto e oferece descontos de até 90% para consumidores com contas de energia em atraso há mais de um ano

Pagamento pode ser via PIX e também parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito (Foto: Divulgação/Neoenergia)

Clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuam faturas vencidas há mais de um ano têm até o dia 31 de agosto para aproveitarem as condições especiais da Campanha de Negociação 2026.



A ação oferece descontos de até 90% para consumidores com contas de energia, além de opções facilitadas de pagamento, incluindo PIX e parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito.



A negociação pode ser realizada de forma totalmente online, por meio do portal Negocie Online Neoenergia Pernambuco, ou presencialmente em qualquer loja de atendimento da Neoenergia Pernambuco.



Além da redução de juros e multas, alguns consumidores podem receber descontos também sobre o valor principal da dívida, tornando a negociação ainda mais vantajosa. Após consultar as faturas elegíveis no portal, o cliente visualiza automaticamente as condições disponíveis para o seu caso.



“Estamos na reta final da campanha e queremos reforçar que esta é uma oportunidade única para os clientes regularizarem seus débitos com condições inéditas. É a ação mais vantajosa que a Neoenergia Pernambuco já realizou, com descontos que podem chegar a 90% e parcelamento facilitado. Nossa orientação é que os consumidores não deixem para a última hora e aproveitem esta semana para negociar seus débitos com tranquilidade”, afirma o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Adriano Barros.



De acordo com a empresa, todo o processo de negociação foi desenvolvido para ser simples, rápido e seguro, permitindo que o cliente resolva sua situação financeira sem sair de casa, utilizando apenas o celular ou computador.

