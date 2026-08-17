Moradores de Rio Doce podem negociar dívidas de energia com descontos de até 90%

Ação da Neoenergia Pernambuco ocorre até sexta-feira (21), das 9h às 16h, com atendimento nas ruas do bairro

Neoenergia Pernambuco oferece desconto de até 90% para moradores do bairro de Rio Doce com contas de energia atrasadas (Foto: Divulgação)

Moradores de Rio Doce, em Olinda, poderão negociar contas de energia elétrica vencidas há mais de um ano com descontos de até 90% até a próxima sexta-feira (21). A ação da Neoenergia Pernambuco ocorre das 9h às 16h e terá equipes percorrendo as principais vias do bairro.

O atendimento será feito no formato porta a porta. Os profissionais poderão consultar a situação dos débitos e apresentar as condições de negociação disponíveis para cada consumidor.

A iniciativa é voltada para clientes das classes residencial, comercial, rural e baixa renda. Os descontos variam conforme as características de cada dívida e podem ser aplicados sobre juros e multas e, em determinadas situações, também sobre parte do valor principal.

Segundo a distribuidora, os débitos negociados poderão ser pagos via Pix ou parcelados em até 21 vezes no cartão de crédito.

A ação faz parte de uma campanha de negociação que segue até 31 de agosto. Além do atendimento presencial em Rio Doce, os consumidores podem consultar pela internet as condições disponíveis para a regularização dos débitos.

A distribuidora orienta que os percentuais de desconto não são iguais para todos os clientes e dependem do perfil e das características da dívida.