Igarassu e Goiana recebem CineSolarzinho com entrada e pipoca de graça

O primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil será montado em Igarassu nesta quinta-feira (20) e em Goiana na sexta-feira (21)

Abreu e Lima recebeu o projeto e teve um público de 275 pessoas (F?oto: Hélio Carvalho/CineSolar)

O CineSolarzinho, versão voltada ao público infantil do CineSolar - o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, será vivenciado ao ar livre nesta quinta-feira (20), em Igarassu, e na sexta-feira em Goiana (21).

Com acesso gratuito e livre para todas as idades, na telona serão exibidos curtas-metragens com temas como sustentabilidade, ciências, tecnologia e o universo da infância. Os filmes contam com recursos de acessibilidade e, durante a sessão de cinema, haverá distribuição de pipoca.

“Levar cinema para as crianças, de forma lúdica, gratuita e sustentável, é uma maneira de ampliar horizontes, estimular a criatividade e fortalecer a cultura desde a infância. O CineSolarzinho foi criado exatamente com esse propósito: proporcionar uma experiência que une arte, educação e meio ambiente, despertando novos olhares para o mundo”, explica Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.

O projeto conta com o furgão do CineSolarzinho, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. O veículo é adaptado com placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: cadeiras, banquetas, sistemas de conversão e armazenamento de energia, som, projeção e a própria tela.

Com luzes coloridas, decoração de material reciclado e objetos interativos (como laser e bola de plasma), o espaço ensina, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

A ação já passou pelos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Abreu e Lima. A 6ª edição do CineSolarzinho é viabilizada pela Lei Rouanet, com patrocínio da ENGIE Brasil e apoio das Prefeituras Municipais de Cabo de Santo Agostinho, de Abreu e Lima e de Goiana, do Coletivo Caboclinho Tupynambá de Goiana e da Associação de Moradores da Vila Fachesf e do Coletivo Trama Popular de Igarassu. É realizada pela Brazucah Produções e pelo Ministério da Cultura.

Oficinas

Além das sessões de cinema, serão promovidos três encontros da Oficinema Solar em escolas públicas. A oficina on-line tem como objetivo sensibilizar os estudantes sobre as questões ambientais e introduzir aspectos básicos da linguagem audiovisual com a técnica de animação em stop motion, que consiste em criar a ilusão de movimento a partir de uma série de fotografias sequenciais. Com celular e tablet, as crianças e jovens constroem coletivamente a história, protagonizam e roteirizam um curta, que é exibido na sessão de cinema à noite para toda a população.

Curtas-metragens

Nesta edição do CineSolarzinho, a curadoria dos curtas-metragens é assinada pela E+ - a principal plataforma de entretenimento educativo na América Latina. São 22 curtas e documentários, brasileiros e de países como Argentina e Uruguai.

PROGRAMAÇÃO

Igarassu/PE

Sessões de Cinema - (filmes com recursos de acessibilidade)

Quinta-feira (20/08)

Horários: 19h - 1ª sessão: curtas “Cooperação e Amizade”

20h - 2ª sessão: curtas “Luz, Sonho e Inclusão”

Entrada: livre - não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Local: Em frente à Associação de Moradores da Vila Fachesf - Rua Maria Correia de Morais, 130 - Santa Rita - Igarassu/PE

Goiana/PE

Sessões de Cinema - (filmes com recursos de acessibilidade)

Sexta-feira (21/08)

Horários: 19h - 1ª sessão: curtas “Cooperação e Amizade”

20h - 2ª sessão: curtas “Luz, Sonho e Inclusão”

Entrada: livre - não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Local: Em frente à sede do Caboclinho Tupynambá - Rua Atrás do Carmo, s/n - Goiana/PE