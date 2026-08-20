Moradores da Favela do Papelão interditam Ponte Joaquim Cardozo durante protesto por poste com risco de queda
Manifestação ocorreu na manhã desta quinta-feira (20), na comunidade do Papelão, no bairro dos Coelhos, na área central do Recife
Publicado: 20/08/2026 às 12:32
Moradores do Papelão interditam Ponte Joaquim Cardozo durante protesto por poste caído (Reprodução / Maurício Ferry DP Fotos)
Moradores da comunidade do Papelão, no bairro dos Coelhos, na área central do Recife, realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira (20), na Ponte Joaquim Cardozo, em razão de um poste com risco de queda.
Imagens registradas no local mostram um trecho da via completamente interditado. Durante a manifestação, moradores queimaram pneus, madeiras e até um sofá na pista. As chamas provocaram uma densa cortina de fumaça.
De acordo com as informações iniciais, o trânsito no sentido Coque apresenta lentidão por causa do bloqueio provocado pelo protesto.
O Diario entrou em contato com o Corpo de Bombriros e a Polícia Militar para saber se foram chamados para ocorrência.
* Matéria em atualização