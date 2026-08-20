CRO-PE interdita cinco consultórios por exercício ilegal da Odontologia em Paulista

Fiscalização encontrou pessoas atendendo pacientes sem registro profissional, além de condições insalubres, falta de licença sanitária e indícios de acobertamento do exercício ilegal da profissão

A ação teve foco no combate ao exercício ilegal da Odontologia e outras irregularidades (Foto: Divulgação/CRO-PE)

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), em ação conjunta com a Polícia Civil, interditou cinco consultórios odontológicos em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, durante uma operação de fiscalização realizada nesta quarta-feira (19).

A ação teve como foco o combate ao exercício ilegal da Odontologia e a identificação de irregularidades nos estabelecimentos.

Segundo o CRO-PE, durante a fiscalização, foram encontradas pessoas realizando atendimento a pacientes sem registro profissional junto ao Conselho. Também foram identificadas condições insalubres, ausência de licença sanitária e indícios de possível acobertamento do exercício ilegal da profissão.

Os cinco estabelecimentos foram interditados pelo CRO-PE. Os envolvidos também assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), emitidos pela Polícia Civil ainda no local da operação.

Para o Conselho, a ação reforça o compromisso da instituição com a proteção da população, o combate ao exercício ilegal da Odontologia e a valorização de uma assistência odontológica segura, prestada por profissionais devidamente habilitados e registrados.