Médico é afastado após adolescente de 13 anos morrer em hospital público de Limoeiro

Hospital Regional José Fernandes Salsa, em Limoeiro (Foto: Hospital Regional José Fernandes Salsa)

O médico que atendeu um adolescente de 13 anos no Hospital Regional José Fernandes Salsa, em Limoeiro, no Agreste, foi afastado das atividades após a morte do garoto, na quarta-feira (12).

O caso aconteceu depois de o adolescente apresentar, durante cerca de oito dias, sintomas como febre, dor de cabeça, dor abdominal e vômitos. A família questiona o atendimento recebido antes da morte e busca esclarecimentos sobre as circunstâncias do caso.

O adolescente foi levado a um posto de saúde do município, onde houve suspeita de dengue. Após retornar para casa, o estado de saúde dele teria piorado.

Na quinta-feira (13), ele foi levado ao Hospital Regional José Fernandes Salsa. No local, o profissional teria avaliado que não havia necessidade de internação porque o adolescente estaria apresentando melhora.

O menino recebeu medicações e teve alta, mas no dia seguinte, diante de uma nova piora, o adolescente retornou à unidade de saúde. A equipe médica realizou procedimentos de emergência e tentou reanimá-lo, mas o jovem não resistiu.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o menino deu entrada na unidade com uma parada cardiorrespiratória.

Após a morte do adolescente, o profissional responsável pelo primeiro atendimento foi afastado. O caso é apurado para esclarecer se houve falhas na assistência prestada ao paciente.

O Hospital Regional José Fernandes Salsa é uma unidade pública localizada e oferece atendimento de emergência, incluindo pediatria.

