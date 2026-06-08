Agente de saúde é assassinada com golpes de faca na zona rural de Tamandaré, na Mata Sul

Agente de Saúde da Prefeitura de Tamandaré, Silvanice Batista da Silva foi encontrada morta, na tarde do domingo (7), golpes de faca no pescoço, em sua residência na zona rural do município

Silvanice Batista da Silva (Reprodução/Redes Sociais)

Uma agente de saúde da Prefeitura de Tamandaré, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi assassinada, neste domingo (7), no Engenho Brejo 2, na zona rural do município.

Silvanice Batista da Silva, de 47 anos, foi encontrada morta, na tarde do domingo, no quintal da sua residência.

Segundo informações extraoficiais, ela foi atingida por golpes de faca, com cortes profundos na garganta.

O companheiro da vítima não foi encontrado no local.

Em nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco informa que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Palmares.

“Foi instaurado inquérito policial e as diligências estão em andamento para o total esclarecimento de todos os fatos.”