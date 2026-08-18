Pernambuco tem alerta de chuvas intensas e rios entram em cota de alerta

Inmet prevê chuva de até 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h até a manhã desta quarta-feira (19); Apac monitora rios Jacuípe, Sirinhaém e Ipojuca

Chuva atinge bairros do Recife (RAFAEL VIEIRA/DP)

Pernambuco está sob dois avisos de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos até a manhã desta quarta-feira (19). As classificações variam entre “Perigo” e “Perigo Potencial”, indicando desde risco elevado de transtornos mais severos até condições meteorológicas menos intensas, mas ainda capazes de causar impactos.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também acompanha a situação, já que três rios da Mata Sul atingiram a cota de alerta para possíveis inundações.

Os dois avisos no Instituto abrangem grande parte do estado, incluindo o Grande Recife, Zona da Mata, Agreste e áreas do Sertão, além de regiões de estados vizinhos.

Entre os municípios pernambucanos sob atenção estão Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Igarassu, Abreu e Lima, Moreno, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão, além de outras cidades das regiões afetadas.

O aviso mais severo, classificado como “Perigo” está em vigor desde as 10h50 desta terça-feira (18) e segue até as 9h desta quarta. Ele prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h.

Nesse cenário, há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, especialmente em áreas urbanas mais vulneráveis.

Já o alerta de “Perigo Potencial”, iniciado às 8h10 desta terça e também válido até a manhã de quarta, indica um quadro menos intenso, com previsão de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h.

Apesar de o risco ser considerado menor, ainda há possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções localizadas no fornecimento de energia.

Rios em cota de alerta

Além da previsão de chuva, a Apac informou que três rios atingiram a cota de alerta e que os municípios próximos devem permanecer em atenção para a possibilidade de inundação.

O Rio Jacuípe, no município de mesmo nome, atingiu a cota de alerta. A orientação de atenção vale para Jacuípe e Santa Terezinha, em Água Preta.

O Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, também chegou à cota de alerta. A situação é acompanhada nos municípios de Barra de Guabiraba e Cortês.

Já o Rio Ipojuca, em Primavera, atingiu a cota de alerta. Primavera e Escada devem permanecer em atenção para a possibilidade de inundação.

A Apac e a Defesa Civil informaram que continuam monitorando os níveis dos rios e as condições meteorológicas. Os avisos podem ser modificados caso haja mudança no cenário.

Orientações

Durante as rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. No alerta de maior severidade, o Inmet orienta, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.



Em caso de emergência entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe). Atendimento pelo número 199 ou pelo telefone (81) 3181-2490.