Polícia prende 14 suspeitos de integrar quadrilha de agiotagem que atuava no Grande Recife

Prisões foram feitas no decorrer de um mês. Vítimas eram cobradas com altos juros

Imigrantes foram presos suspeitos de integrar grupo criminoso envolvido em agiotagem (Foto: PCPE/Divulgação)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu 14 suspeitos de participar de um esquema de agiotagem que tinha como alvo principalmente imigrantes que vivem no Grande Recife.

As detenções ocorreram ao longo de um mês, durante uma investigação que apura a atuação do grupo e a forma como as vítimas eram atraídas para contrair empréstimos.

Segundo as informações divulgadas pela polícia, os integrantes da quadrilha ofereciam dinheiro com a promessa de facilitar o acesso ao crédito. Após os empréstimos, porém, as vítimas eram submetidas à cobrança de juros elevados, em uma prática caracterizada como agiotagem.

A investigação apontou ainda que imigrantes eram utilizados para ajudar na aproximação com potenciais vítimas. A estratégia teria facilitado o contato com pessoas em situação de vulnerabilidade financeira ou que enfrentavam dificuldades para conseguir empréstimos por meios convencionais.

Ao longo da apuração, a Polícia Civil identificou integrantes com diferentes funções dentro da estrutura criminosa. As prisões foram realizadas em etapas, durante um período de aproximadamente 30 dias.

A polícia agora busca esclarecer a extensão do esquema, identificar outras possíveis vítimas e verificar a movimentação financeira relacionada aos suspeitos. O caso segue sob investigação e os presos permanecem à disposição da Justiça.