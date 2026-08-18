José Mourinho é apresentado pelo Real Madrid: ‘Voltando para casa’

José Mourinho ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real (Reprodução/Real Madrid)

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, afirmou nesta terça-feira (18), que seu retorno ao clube, 13 anos depois, é "voltar para casa", embora seja "mais bonito do que da primeira vez" do ponto de vista "emocional e afetivo", e garantiu que trabalhar para o time merengue significa trabalhar para o madridismo.

"Chegar ao Real Madrid é o 'ponto alto' da carreira de um técnico e, certamente, para qualquer jogador também, no aspecto profissional. Depois, há o lado emocional e afetivo, e isso é voltar para casa. É mais bonito do que da primeira vez; naquela ocasião foi como o 'ponto alto' da carreira de técnico, mas desta vez é mais bonito", explicou o português em declarações à Real Madrid TV durante sua apresentação a portas fechadas e sem a presença da imprensa.

O português, de 63 anos, retorna ao Real Madrid 13 anos após sua primeira passagem pelo clube e dirigiu-se diretamente à torcida madridista. "Sou um de vocês, sempre fui desde que parti e, agora que estou de volta com essa responsabilidade, vocês podem imaginar o que significa trabalhar para o Real Madrid", comentou.

???? Mourinho: "Volver al Real Madrid es volver a casa". pic.twitter.com/A7bgfSzBsc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026

"É um lema que quero que todos sigam e sintam. Trabalhar para o Real Madrid significa trabalhar para vocês", acrescentou Mourinho, que assinou seu contrato até 30 de junho de 2029 na Sala de Reuniões de Valdebebas, em uma cerimônia que contou com a presença do presidente do clube, Florentino Pérez, e do presidente de honra, José Martínez 'Pirri'.



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