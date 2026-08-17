Homem é assassinado enquanto acompanhava criança até escola em Petrolina

Crime foi registrado por câmera de segurança. Menina se escondeu atrás de poste para se proteger dos disparos

Crime aconteceu no bairro Loteamento Recife, em Petrolina (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (17), enquanto acompanhava uma menina até uma escola no bairro Loteamento Recife, em Petrolina, no Sertão. O ataque foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu durante o trajeto da vítima.

Nas imagens, o homem aparece caminhando ao lado da criança. Em determinado momento, quando os dois se aproximam de uma calçada, um carro modelo HB20 se aproxima e um dos ocupantes do veículo efetua disparos contra o homem.

Moradores relataram ter ouvido vários tiros. A vítima foi atingida e morreu ainda no local, enquanto a menina que estava com ele não aparece como alvo da ação. Após os disparos, a criança se escondeu atrás de um poste para se proteger. e correu até uma mulher que estava do outro lado da rua. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da menina.

Após o crime, equipes da Polícia Militar de Pernambuco foram acionadas e fizeram o isolamento da área. A Polícia Civil também esteve no local, junto com profissionais do Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso foi registrado inicialmente como homicídio e será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a motivação do crime.

A dinâmica registrada pelas câmeras deverá ser analisada durante a investigação para auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime.