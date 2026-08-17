Após longa negociação, Barcelona acerta contratação de Rodri junto ao Manchester City

Capitão da seleção campeã da Copa do Mundo 2026 e MVP da competição, meia Rodri se transferiu de Manchester para Barcelona por cerca de 75 milhões de euros

Rodri, meia da Espanha (FRANCK FIFE / AFP)

O Barcelona chegou a um acordo com o Manchester City para contratar o meio-campista espanhol Rodri, informou uma fonte do clube catalão à AFP neste domingo (16).

O jogado de 30 anos, capitão da Espanha campeã da Copa do Mundo de 2026, chegará ao Barça por cerca de 75 milhões de euros (R$ 453 milhões na cotação atual), segundo a imprensa local.

"Haverá um comunicado nos próximos dias, e [a transferência] será oficial", indicou a fonte.

Desde o título mundial da Espanha na América do Norte, Rodri teve seu nome associado a uma possível transferência para o Real Madrid, mas o Barcelona entrou na briga para contratá-lo.

O meio-campista, fundamental nas conquistas recentes do Manchester City, sofreu uma grave lesão no joelho em 2024, mas recuperou o bom nível durante a Copa do Mundo.

A lesão do volante holandês Frenkie de Jong, que pode ficar afastado dos gramados por vários meses, incentivou ainda mais o Barça a buscar a contratação de Rodri.

As duas primeiras propostas pelo jogador foram rejeitadas pelo City, mas ambos os clubes chegaram a um acordo neste domingo.

Rodri seria o quarto reforço do time catalão para a próxima temporada, após as chegadas de Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Jesse Bisiwu.