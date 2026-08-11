Terça-feira (11) tem previsão de chuva fraca a moderada em Pernambuco

Segundo a Apac, temperaturas no Estado podem variar entre 22°C e 29°C; Sertão tem previsão de chuva fraca

Tempo deve ficar nublado no Recife (Foto: Arquivo)

Uma terça-feira (11) de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada, com intensidade de fraca a moderada. Essa é a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

As temperaturas podem variar entre 22°C e 29°C. A previsão de chuva de intensidade fraca a moderada é para a Região Metropolitana do Recife (RMR), as Matas Norte e Sul e o Agreste.

No Sertão, a previsão é de chuva fraca. Já no arquipélago de Fernando de Noronha, não há previsão de chuva.