Olinda celebra o padroeiro São Salvador do Mundo com procissão nesta quinta-feira (6)

Feriado municipal terá programação religiosa no Alto da Sé. Confira o que abre e fecha na cidade

Vista aérea da Igreja da Sé, em Olinda. Foto: Antônio Melcop/Prefeitura de Olinda/Divulgação ()

Nesta quinta-feira (6), Olinda celebra o feriado municipal em homenagem ao padroeiro da cidade, São Salvador do Mundo. A programação religiosa será realizada na Catedral da Sé, no Alto da Sé.

Neste ano, o tema da festa é: "Cristo, Salvador do Mundo, há 350 anos caminhando com a Igreja de Olinda e Recife – curando, reconciliando e renovando a esperança".

A procissão com a imagem do padroeiro terá início às 17h, com saída da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Novo, em direção à Catedral da Sé, no Alto da Sé.

Ao chegar ao local, a imagem será colocada ao lado do altar para a Santa Missa, presidida a partir das 19h por dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Confira o que abre e fecha

A Prefeitura de Olinda informou que os órgãos municipais e as escolas da rede pública não terão expediente durante o feriado.

Na área da saúde, os serviços de urgência funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da PE-15 e de Rio Doce e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.

Os mercados públicos abrirão normalmente, das 6h às 18h. A coleta de lixo também será realizada sem alterações, com a frota circulando pelas ruas do município.

O Shopping Patteo Olinda funcionará em horário especial, das 12h às 21h. O cinema, a academia e os serviços localizados no piso L4, como clínicas e Expresso Cidadão, terão funcionamento conforme programação própria.