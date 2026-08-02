Polícia orienta registro imediato do boletim de ocorrência para evitar fraudes. Serviço de Achados e Perdidos de Olinda também ajuda na recuperação de documentos e objetos

Perda ou roubo de documentos: mais de 32 mil ocorrências foram registradas em Pernambuco no primeiro semestre (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

Perder a carteira ou ter os documentos roubados é um transtorno que vai além da necessidade de emitir uma segunda via. Em muitos casos, a situação também pode abrir caminho para golpes e fraudes.

Entre janeiro e junho deste ano, Pernambuco registrou 32.374 ocorrências de perda ou roubo de documentos, segundo levantamento da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE), da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Apesar do volume elevado, o número representa uma redução de 30,7% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 46.693 registros. Ao longo de todo o ano passado, o Estado fechou com 69.450 ocorrências.

A orientação da Polícia Civil é que qualquer pessoa que perca documentos ou seja vítima de furto ou roubo registre imediatamente um Boletim de Ocorrência (BO). O Boletim oficializa a comunicação do fato às autoridades e pode ser fundamental caso os documentos sejam utilizados por terceiros para aplicação de golpes ou fraudes.

Além do boletim, a recomendação é providenciar a segunda via dos documentos o mais rápido possível e comunicar bancos e demais instituições financeiras quando houver perda de cartões ou documentos que contenham dados pessoais.

Delegacias recebem documentos encontrados

Além de registrar ocorrências, qualquer delegacia da Polícia Civil em Pernambuco recebe documentos encontrados pela população. O atendimento também é realizado nas delegacias de plantão, que funcionam 24 horas.

Depois que o documento é entregue, servidores consultam os sistemas disponíveis para identificar o proprietário e, quando há informações cadastradas, tentam fazer contato por telefone ou outros meios para viabilizar a devolução.

Os documentos podem permanecer em diferentes unidades policiais do Estado, dependendo do local onde foram entregues. O período de guarda e o eventual encaminhamento ao órgão emissor seguem normas administrativas e variam conforme o tipo de documento.

Entre os itens mais encontrados estão Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), CPF e cartões bancários.

Segundo a Polícia Civil, épocas de maior circulação de pessoas costumam provocar aumento nos registros de perda ou roubo de documentos. Carnaval, São João, férias escolares e festas de fim de ano concentram boa parte das ocorrências, principalmente devido à perda de bolsas, mochilas e carteiras em locais com grande movimentação.

Olinda mantém serviço permanente de Achados e Perdidos

Além das delegacias, moradores e visitantes contam com o serviço de Achados e Perdidos da Prefeitura de Olinda, que funciona de forma permanente na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, localizada na Avenida Santos Dumont, nº 177, no Varadouro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Qualquer pessoa pode entregar documentos ou objetos encontrados no local. Da mesma forma, quem perdeu algum pertence pode procurar o serviço para verificar se o item foi localizado antes de solicitar uma nova via.

No Carnaval deste ano, foram recebidos 895 documentos. Já durante o Carnaval de 2025 foram recebidos 713 itens. De um ano para o outro houve um crescimento de aproximadamente 25,5%.

Somente em julho de 2026, o serviço recebeu 1.061 documentos e objetos. Até o momento, 75 itens foram devolvidos aos seus proprietários, entre eles quatro celulares. Outros dois aparelhos seguem aguardando identificação e retirada.

A Prefeitura informa que não existe prazo determinado para permanência dos documentos e objetos encontrados na Secretaria de Segurança Cidadã.

Correios também oferecem serviço de Achados e Perdidos

Outra alternativa para quem perdeu documentos é o serviço de Achados e Perdidos dos Correios, disponível nas principais agências do país. A procura costuma aumentar durante feriados prolongados e festas populares, períodos em que há maior circulação de pessoas e, consequentemente, mais casos de perda de documentos.

Em Pernambuco, o serviço funciona na Agência Central dos Correios, localizada na Avenida Guararapes, nº 250, no bairro de Santo Antônio, no Recife. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os documentos permanecem armazenados por até 60 dias.

Antes de se deslocar até a agência, o cidadão pode consultar no site dos Correios se o documento foi encontrado e em qual unidade está disponível para retirada. A consulta também pode ser feita pela Central de Atendimento dos Correios, pelos telefones 4003-8210 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 881 8210 (demais localidades) e 0800 881 8211 (para pessoas com deficiência auditiva).

Para retirar o documento, é necessário apresentar outro que comprove a titularidade e pagar uma taxa de R$ 7,90 pelo serviço. Caso o documento esteja em uma cidade diferente daquela onde o proprietário se encontra, é possível solicitar a transferência para a agência dos Correios mais próxima. Os documentos que não são retirados dentro do prazo de 60 dias, são devolvidos aos órgãos emissores.

