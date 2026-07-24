"Márcio Jackson": cachorro pernambucano encanta com temas de festas de aniversário

Cachorro pernambucano Márcio Victor (Reprodução/Redes sociais via @marciovictordog)

Uma publicação nas redes sociais viralizou ao mostrar a retrospectiva dos aniversários e “mesversários” do cachorro pernambucano Márcio Victor, um dachshund, conhecido popularmente como salsichinha. O sucesso da postagem está nos temas escolhidos para cada comemoração, todos criados a partir de trocadilhos com o nome ou a cor marrom do pet.

Entre as festas que mais chamaram atenção estão “Marrom 5”, em referência à banda Maroon 5, “Bruno Márcio”, inspirado no cantor Bruno Mars, “Super Márcio”, uma brincadeira com o personagem Super Mario, e “Márcio Jackson”, homenagem ao astro Michael Jackson.

No aniversário de um ano do cachorro, o tema foi “Quer bolo, Márcio Victor?”, inspirado em uma música de Pabllo Vittar. Já na comemoração de dois anos, o pet ganhou uma festa com o tema “Ney Márcio Grosso”, em referência ao cantor Ney Matogrosso.

A criatividade dos tutores divertiu os internautas e rendeu milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários. “Incrível como tudo combina com Márcio”, escreveu uma usuária. Outra brincou com a expectativa para a próxima comemoração: “Quero convite para o evento de 3 anos! Já começaram as vendas?”.