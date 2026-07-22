Fiação aérea começa a ser retirada do Bairro do Recife após instalação de rede subterrânea
Empresas de telecomunicações terão até 12 de fevereiro de 2027 para remover cabos em parte do bairro. Projeto começou pelas ruas da Guia e do Apolo
Publicado: 22/07/2026 às 20:02
Fiação exposta passa a ser retirada do Bairro do Recife (Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)
A retirada da fiação aérea de telecomunicações do Bairro do Recife começou nesta quarta-feira (22), após a conclusão da primeira etapa de um projeto de instalação de rede subterrânea na região. A iniciativa é executada pela Prefeitura do Recife em parceria com o Porto Digital e prevê que as empresas responsáveis pelos cabos removam a infraestrutura aérea gradualmente.
Na primeira fase, os serviços são feitos nas ruas da Guia e do Apolo e na Avenida Cais do Apolo. Segundo a prefeitura, cerca de 70 imóveis foram conectados à nova rede subterrânea, tornando-se aptos a receber os serviços de telecomunicações sem a necessidade de cabos suspensos.
A segunda etapa da obra está em andamento e abrange as ruas Domingos Martins, Bom Jesus, São Jorge, Itaiópolis, Observatório, Vital Oliveira, Travessa Barão Rodrigues Mendes e as avenidas Alfredo Lisboa, Rio Branco e Barbosa Lima. Outros 53 imóveis serão incluídos nessa fase.
A previsão é que a instalação da infraestrutura subterrânea seja concluída até 25 de setembro. Após esse prazo, as empresas de telecomunicações terão até 12 de fevereiro de 2027 para retirar a fiação aérea existente no trecho contemplado pelo projeto.
De acordo com a Prefeitura do Recife, a intervenção integra o projeto Recife Digital e Estratégias Sustentáveis (R.E.D.E.S.) e recebeu investimento superior a R$ 2 milhões. A execução é coordenada pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro), em parceria com o Porto Digital.
Segundo o prefeito Victor Marques, a implantação da rede subterrânea foi precedida por articulação com proprietários dos imóveis e manutenção dos dutos já existentes, permitindo a passagem dos novos cabos sem intervenções que comprometessem as edificações do sítio histórico.
“Esse é um projeto piloto no Brasil e a gente está testando aqui com a expectativa de levar esse trabalho para outras áreas da cidade”, destaca o gestor.
O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, informou que a expectativa é concluir o embutimento da rede na área compreendida entre a Avenida Rio Branco e a Praça do Arsenal até novembro, antes da realização da próxima edição do festival Rec’n’Play.
A retirada da fiação aérea é uma demanda antiga de moradores e comerciantes do Bairro do Recife, que apontam impactos na paisagem urbana e na organização do espaço público. Caso a experiência seja considerada bem-sucedida, a prefeitura estuda ampliar o modelo para outras áreas do centro histórico da capital pernambucana.
Lei
Em junho, a Prefeitura do Recife regulamentou a substituição da fiação aérea de telecomunicações por redes subterrâneas no Bairro do Recife, por meio da Lei Municipal nº 19.516. A medida abrange a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPH) do bairro, onde empresas de telecomunicações deverão transferir cabos e demais estruturas para as galerias subterrâneas implantadas pelo município.
De acordo com a legislação, a mudança busca preservar a paisagem urbana e o conjunto arquitetônico da área histórica, além de organizar a infraestrutura instalada nos espaços públicos. A gestão municipal informou que a migração da rede deverá ser concluída até janeiro de 2027.
Segundo a prefeitura, cerca de 20 empresas de telecomunicações serão responsáveis pela transferência da infraestrutura atualmente instalada de forma aérea para a rede subterrânea.