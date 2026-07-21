Pernambuco receberá mais de 20 mil tubetes de insulina glargina para pacientes do SUS

Pernambuco vai receber mais de 20 mil tubetes de insulina glargina (Foto: Divulfação)

Pernambuco receberá 20.563 tubetes de insulina glargina e 5.618 canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A distribuição faz parte da transição gradual promovida pelo Ministério da Saúde para substituir a insulina NPH pela glargina em grupos específicos de pacientes com diabetes.

Segundo o Ministério da Saúde, o medicamento será destinado a pessoas de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e a pacientes com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou tipo 2, após avaliação clínica e prescrição médica. A entrega dos insumos aos estados está prevista para os próximos dias, com a expectativa de que toda a distribuição nacional seja concluída até o fim do mês.

A insulina glargina é considerada uma opção de ação prolongada e, em muitos casos, pode ser aplicada uma vez ao dia. A mudança busca proporcionar maior estabilidade no controle da glicemia e reduzir episódios de hipoglicemia, contribuindo para a continuidade do tratamento.

O acesso ao medicamento será feito pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O paciente ou seus responsáveis devem procurar a unidade de referência com a receita médica emitida e carimbada. A equipe de saúde fará a avaliação do caso e, quando indicada, realizará a substituição da insulina NPH pela glargina.

Além do medicamento, os pacientes receberão uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de três anos, e as agulhas necessárias para o uso. As unidades também deverão orientar sobre a técnica correta de aplicação e o armazenamento da insulina.

A mudança integra uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), iniciativa que permite a produção nacional do medicamento e busca ampliar a segurança no abastecimento do SUS. A transição para a nova insulina será feita de forma gradual na atenção primária em todo o país.