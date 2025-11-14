No Dia Mundial do Diabetes saiba que a doença pode afetar também a saúde capilar (Foto ilustrativa/ Canva)

Na data que assinala o Dia Mundial do Diabetes, uma condição que afeta todo o organismo, é importante saber que seus impactos vão muito além da glicemia elevada. Entre as consequências menos comentadas estão às alterações no couro cabeludo e nos fios, que podem causar queda, enfraquecimento, afinamento e até mudanças na textura do cabelo. A tricologista, biomédica e cosmetóloga Sheila Bellotti, membro da Sociedade Italiana de Tricologia e do Grupo Latino Americano de Tricologia, explica que essas alterações ocorrem porque a glicose elevada e com níveis flutuantes provocam danos vasculares, inflamações e alterações hormonais que interferem diretamente no ciclo de crescimento capilar.

“Quando a glicemia permanece alta, sobretudo por longos períodos, os vasos sanguíneos responsáveis por levar oxigênio e nutrientes ao couro cabeludo ficam comprometidos. Com menor irrigação, os folículos capilares se tornam mais fracos, produzindo fios mais finos e em menor quantidade. Em casos mais acentuados, o descontrole da glicose e a resistência à insulina podem interromper o ciclo de crescimento normal do cabelo e entrar em fase de ‘repouso’ precoce, resultando em queda excessiva”, afirma.

Além disso, a especialista aponta que o diabetes reduz a capacidade de cicatrização e a resposta imunológica, favorecendo infecções no couro cabeludo, como foliculites e dermatites. Essas condições, quando recorrentes, inflamam os folículos e prejudicam ainda mais o crescimento. O diabetes ainda pode aumentar o risco de desenvolver doenças autoimunes, como a alopecia areata, na qual o sistema imunológico ataca os folículos capilares, causando perda de cabelo irregular no couro cabeludo e em outras partes do corpo. Enquanto, alguns medicamentos para a doença, como a metformina, podem, em relatos isolados, causar queda de cabelo como efeito colateral, possivelmente por afetar os níveis de vitamina B12 em uso prolongado.

“A pele do couro cabeludo também pode ficar mais ressecada, descamar ou apresentar coceira, devido à desidratação causada pelo desequilíbrio metabólico”, acrescenta Sheila Bellotti.

Outro fator relevante é que o diabetes pode alterar a produção de hormônios, como insulina e cortisol, que influenciam diretamente o ciclo capilar. O estresse metabólico constante ainda contribui para a queda e para o afinamento dos fios, criando um cenário que exige atenção contínua.

Para tratar e evitar esses problemas, a tricologista diz que o passo mais primordial é manter a glicemia controlada, uma vez que o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue restaura lentamente a saúde vascular e reduz o impacto negativo sobre os folículos capilares. “Ter um acompanhamento regular com endocrinologista é essencial, assim como o tricologista ao apresentar os primeiros sinais”, indica.

Já a alimentação desempenha um papel central, sendo recomendadas dietas ricas em vitaminas do complexo B, zinco, biotina, proteínas e ômegas, que ajudam a fortalecer os fios e estimular o crescimento. Uma alimentação saudável e balanceada fornece os nutrientes necessários para a saúde dos fios, com o consumo de alimentos de baixo índice glicêmico, como legumes, vegetais e grãos integrais, podem ajudar a evitar picos de glicose. A biomédica ainda garante que se deve evitar procedimentos químicos agressivos e apostar em uma hidratação adequada tanto interna quanto externa, que melhora o aspecto dos cabelos e prevenir o ressecamento do couro cabeludo.

O uso de xampús suaves, loções tônicas estimulantes e produtos antiinflamatórios podem auxiliar na saúde local. “Em casos de queda severa, tratamentos como laser de baixa potência, microagulhamento e loções com ativos estimulantes podem são prescritos”, destaca.

Por fim, reduzir o estresse, dormir bem e manter uma rotina equilibrada favorecem não apenas a saúde geral, mas a vitalidade dos fios. Com cuidados adequados e controle do diabetes, é possível recuperar a força e o volume dos cabelos e manter o couro cabeludo saudável.