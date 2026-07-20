As inscrições gratuitas vão até a próxima segunda-feira (27) de forma presencial ou pelos Correios. O resultado final deve ser publicado em 5 de agosto

Surubim abre seleção com 65 vagas para professores substitutos da rede municipal (Reprodução/Secretaria de Educação e Cultura)

Estão abertas as inscrições para a contratação temporária de professores substitutos da rede municipal de ensino de Surubim. Estão sendo oferecidas 65 vagas para destinadas à substituição de professores efetivos durante o período de licença-prêmio e abrangem diferentes áreas da educação.

As vagas contemplam os cargos de professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Atendimento Educacional Especializado (AEE), além das disciplinas de História, Geografia, Matemática e Língua Portuguesa. A seleção é promovida pela Prefeitura de Surubim, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 27 de julho, de forma presencial ou pelos Correios. A documentação deve ser entregue na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Avenida Oscar Loureiro, nº 40, no bairro Cabaceira, das 9h às 16h.

Os salários variam entre R$ 2.350 e R$ 2.500, conforme a função, para jornadas de 187,5 ou 200 horas-aula.

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, com avaliação de títulos, experiência profissional e cursos de capacitação.

O resultado preliminar será divulgado em 30 de julho, enquanto o resultado final está previsto para 5 de agosto. As contratações devem começar a partir de 6 de agosto.

