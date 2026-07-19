O último tango de Messi: lágrimas, atuação tímida e o adeus definitivo às Copas do Mundo

Lionel Messi, da Argentina (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

É difícil processar que o torcedor do futebol mundial assistiu, neste domingo (19), à última aparição de Lionel Messi em uma Copa do Mundo. A final da edição de 2026 marcou não apenas a consagração da Espanha, mas a despedida do camisa 10 argentino dos gramados do maior torneio do planeta. Um adeus que veio com lágrimas, uma atuação tímida na decisão e o gosto amargo de mais um vice-campeonato.

O destino, caprichoso, quis que o último tango de Messi fosse no mesmo país e no mesmo estádio (MetLife Stadium) onde, dez anos atrás, ele se despediu pela primeira vez. Naquela Copa América de 2016, após um pênalti perdido e a derrota para o Chile, um Messi desolado anunciou que não jogaria mais pela Argentina. Era a sua quarta decisão com a seleção principal, e nenhum título. Até ali, taças e a camisa albiceleste não combinavam.

A dor das derrotas moldou um Messi diferente. Mais líder, mais humano e mais conectado com a camisa argentina. Na última década, o craque transformou frustrações em conquistas e venceu tudo o que era possível pela seleção: duas Copas Américas, uma Finalíssima e a Copa do Mundo do Catar, onde foi eleito o melhor jogador do torneio e finalmente colocou fim à espera pelo título mundial.

Quem poderia imaginar que a última versão de Messi em Copas do Mundo seria uma das mais impressionantes? Aos 39 anos, em sua sexta participação no Mundial, o argentino desafiou o tempo e voltou a apresentar momentos que lembraram o auge dos tempos de Barcelona.

A campanha de 2026 foi histórica até a decisão: oito gols, quatro assistências e o prêmio de melhor jogador da partida em cinco dos sete jogos disputados pela Argentina. Messi encerra sua trajetória como o atleta com mais partidas disputadas e maior participação em gols na história das Copas do Mundo.

Um adeus que parece definitivo

O futebol já viu grandes estrelas anunciarem aposentadorias e depois mudarem de ideia. Para Messi, no entanto, o cenário parece diferente.

Antes da final, o camisa 10 afastou qualquer possibilidade de disputar a Copa de 2030. "Não, não, isso não", afirmou o argentino ao ser questionado sobre a chance de prolongar sua história nos Mundiais.

A derrota para a Espanha encerra um ciclo de ouro da Argentina, iniciado com a conquista da Copa América de 2021 e coroado pelo título mundial de 2022. Ainda resta saber se o fim nas Copas também representará o encerramento de sua história com a seleção, pela qual atua desde 2005.