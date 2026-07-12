Recife registra 2,6 mil casos de hepatites virais em dez anos e inicia campanha de prevenção

A população mais velha é a mais impactada pela doença, segundo dados da gestão municipal

Vacina (Freepik)

O Recife notificou 2.647 casos de hepatites virais entre 2015 e 2025, segundo dados da Secretaria de Saúde do município. Do total, 1.342 registros foram de hepatite C (50,7%) e 1.208 de hepatite B (45,6%), enquanto a hepatite A respondeu por 97 casos (3,7%).



Os números também apontam maior impacto da doença na população mais velha, uma vez que 36,7% dos casos de hepatite B ocorreram em idosos, e cerca de 60,2% das infecções por hepatite C atingiram pessoas com 50 anos ou mais.



Com isso, a Prefeitura do Recife iniciou a programação do Julho Amarelo, campanha voltada à conscientização, prevenção e controle das hepatites virais. Neste ano, as ações terão como público prioritário a população idosa, em razão do aumento da vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) nessa faixa etária.



Segundo a Secretaria de Saúde, o envelhecimento da população e a manutenção da vida sexual entre pessoas acima dos 60 anos reforçam a necessidade de ampliar as estratégias de prevenção, diagnóstico e vacinação.



De acordo com o coordenador de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro, a baixa percepção de risco e a prática de relações sexuais desprotegidas podem aumentar a exposição às hepatites virais e a outras ISTs.



A programação do Julho Amarelo inclui ações de educação em saúde, testagem rápida para hepatites B e C, vacinação, distribuição de preservativos e orientações sobre prevenção. As atividades serão realizadas em unidades de saúde, Centros Comunitários da Paz (Compaz) e outros espaços da cidade ao longo do mês.



Também está prevista a publicação do Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais do Recife, com um panorama da ocorrência das hepatites A, B e C no município, reunindo indicadores, perfil dos pacientes e tendências da doença.



Outra iniciativa anunciada é a abertura de um novo serviço de referência para atendimento de pessoas com hepatites virais. A unidade funcionará no SAE Josefa Severina Conceição, localizado na Policlínica Albert Sabin, com início das atividades previsto para 23 de julho.



As hepatites virais são infecções que atingem o fígado e podem evoluir para formas crônicas quando não diagnosticadas e tratadas precocemente. Entre as principais complicações estão cirrose e câncer hepático. A Secretaria de Saúde destaca que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajudam a reduzir a transmissão e evitam o agravamento da doença.



Confira a programação completa do Julho Amarelo



Dias D de Enfrentamento às Hepatites Virais no Recife



10/07, às 8h: Centro Médico Ermírio de Moraes (Av. Dezessete de Agosto, 2388 - Casa Forte)



15/07, às 09h: Compaz Miguel Arraes (Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife – PE)



20/07, às 14h: Espaço Grupo Príncipe da Paz (R. Vasco da Gama 257 - Vasco da Gama)



22/07 (quarta), às 9h: Compaz Ariano Suassuna (Av. Gen. San Martin, 1208 – Cordeiro)



24/07 (sexta), às 14h: Compaz Lêda Alves (R. José Rodrigues, 586 - Pina)



29/07(quarta) às 09h: Centro de Convivência da Pessoa Idosa ( Av. Conselheiro Rosa e Silva, 750 - Graças, Recife)



PrEPara a Prevenção